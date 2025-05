75 000 $ octroyés à Canards Illimités Canada pour un éventuel projet de restauration et de création de milieux humides et hydriques

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une aide financière de 75 000 $ à l'organisme Canards Illimités Canada afin qu'il réalise une étude préalable à un projet de restauration et de création de milieux humides et hydriques dans la région de la Capitale-Nationale. Cette initiative viserait à restaurer et à créer de tels milieux dans le haut bassin versant de la rivière Lorette à Québec, dans le secteur du rang des Beaumont. Cette rivière fait face à d'importantes pressions, dont des activités de drainage, qui ont pour effet de diminuer la qualité de l'eau et de générer des inondations récurrentes.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, ainsi que son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin. Cet investissement soutiendra la réalisation d'activités visant, entre autres, à faire des analyses de sols et agronomiques.

S'il se concrétise, le projet à l'étude permettra de restaurer 33 000 mètres carrés (m2) de milieux humides et 31 000 m2 de milieux hydriques, puis de créer 2 500 m2 de milieux humides et 5 700 m2 de milieux hydriques.

Citations :

« Je suis ravi de l'annonce d'aujourd'hui. S'il se réalise, le projet à l'étude permettra de restaurer des milieux humides et hydriques d'importance pour la région. Je remercie Canards Illimités Canada pour cette initiative visant à préserver la rivière Lorette à Québec. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous pourrons atteindre nos objectifs de conservation de la nature et de lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis très fière de la mobilisation entourant la restauration et la création de milieux humides et hydriques au Québec ces dernières années. Des projets comme celui de Canards Illimités Canada nous permettront d'aider les milieux naturels, tels que la rivière Lorette, à mieux jouer leur rôle. De plus, cette initiative contribuera à renforcer l'expertise québécoise dans ce domaine. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

L'aide financière est accordée par l'entremise du Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. Ce programme a été mis en place afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif d'aucune perte nette de milieux humides et hydriques au Québec prévu à la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.

En tout, vingt projets de restauration ou de création de milieux humides et hydriques sont présentement à l'étude grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Ces initiatives concernent une vingtaine de villes et municipalités des régions du Bas-Saint-Laurent, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, des Laurentides, de Montréal, de la Montérégie et de l'Outaouais, où l'on constate une perte ou une perturbation de ces milieux naturels.

Au total, s'ils se concrétisent, les projets à l'étude permettront de restaurer ou de créer 5 581 076 m 2 de milieux hydriques et 2 266 238 m 2 de milieux humides, ce qui représenterait plus du double de l'objectif du Québec.

