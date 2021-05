MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association Horatio Alger du Canada, qui offre le plus grand nombre de bourses à des étudiants à l'échelle nationale en fonction de leurs besoins financiers urgents, annonce aujourd'hui l'ouverture du processus de demande de bourse pour les étudiants entamant leurs études professionnelles et techniques à l'automne 2021. Cette bourse d'études peut être utilisée pour couvrir les frais de programmes offerts dans des établissements scolaires sans but lucratif partout au Canada et menant à l'obtention d'un métier spécialisé ou d'une carrière.

Au total, 25 bourses Horatio Alger d'une valeur de 3 000 $ chacune seront attribuées cette année à des étudiants.

Pour être éligible au Programme de bourses d'études professionnelles et techniques Horatio Alger, chaque candidat doit avoir terminé ses études secondaires (ou avoir obtenu l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires) au printemps 2021, être inscrit à l'automne 2021 à un programme d'études de trois ans ou moins menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat professionnel ou technique, être âgé de moins de 30 ans et être citoyen canadien.

Les bourses d'études Horatio Alger sont attribuées à des étudiants dans le besoin qui ont su surmonter l'adversité tout en démontrant de la force de caractère, de bons résultats académiques, un engagement à poursuivre des études postsecondaires et un désir de contribuer à la société. L'Association offre des bourses distinctes pour les études de premier cycle. Depuis 2012, 8 millions de dollars ont été attribués en bourses d'études à 1 338 jeunes Canadiens méritants.

Les étudiants sont encouragés à soumettre leur candidature avant la première date limite importante du 30 juin 2021. Les candidatures seront acceptées jusqu'à ce que toutes les bourses aient été attribuées. Le formulaire de demande est disponible sur le site Web de l'Association Horatio Alger du Canada au https://www.horatioalger.ca/fr/bourses-detudes/.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif habité par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité en leur décernant le Prix Horatio Alger et en leur accordant le statut de membre à vie de l'Association. Grâce à la générosité de ses membres Horatio Alger, l'Association Horatio Alger du Canada attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada. Les membres de l'Association comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, Walter Schroeder, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh. Pour plus d'information, visitez le www.horatioalger.ca. On peut rejoindre l'Association sur Twitter, Facebook et Instagram.

