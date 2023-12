74e législature du Parlement jeunesse du Québec - Une centaine de jeunes parlementaires et journalistes à l'Assemblée nationale du Québec pendant les fêtes

QUÉBEC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - La 74e législature du Parlement jeunesse du Québec réunira, du 26 au 30 décembre prochains, une centaine de jeunes parlementaires et journalistes. Ces jeunes, âgés de 18 à 25 ans, feront l'expérience du système parlementaire québécois en échangeant sur des enjeux de société de façon non partisane.

Quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants occupant le rôle de ministre seront débattus. Les jeunes parlementaires auront l'occasion de discuter sans suivre une ligne de parti. Cette expérience leur permettra d'exprimer librement leurs opinions et d'apprendre à échanger dans un contexte protocolaire. Les jeunes parlementaires aborderont, entre autres thèmes, l'obtention de la majorité civile, la santé préventive, l'automatisation du travail et la gestion des données personnelles numériques.

La lieutenante-gouverneure de la simulation : Mme Dominique Savoie

Le Parlement jeunesse du Québec est fier d'annoncer que Mme Dominique Savoie agira comme lieutenante-gouverneure lors de la simulation. Elle présidera la cérémonie d'assermentation des députées et députés de la 74e législature et prononcera le discours du trône, le 26 décembre, ainsi que le discours de clôture, le 30 décembre.

Gestionnaire au service de la fonction publique depuis plus de 30 ans, Mme Savoie est devenue, le 10 juillet dernier, la première femme à occuper le poste de secrétaire générale et de greffière du Conseil exécutif. Elle a dirigé plusieurs ministères de grande taille, à titre de sous-ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, des Transports, de l'Énergie et des Ressources naturelles, et de la Santé et des Services sociaux. Ses habiletés en gestion de crise et du changement, de même que sa solide expérience acquise dans la gouvernance des réseaux de services aux citoyens et citoyennes, lui ont permis de mener des réorganisations majeures et de piloter des projets législatifs d'envergure. Nul doute que cette communicatrice hors pair et authentique, à l'excellent sens de l'humour, saura inspirer les participantes et participants.

Des efforts pour un recrutement représentatif de la jeunesse québécoise

En plus d'être paritaire dans sa composition, le Parlement jeunesse du Québec accueillera près de 25 % de représentants et représentantes de diverses communautés culturelles du Québec et de communautés autochtones. Il recevra également des participantes et participants issus de plus de la moitié des régions administratives du Québec, de même que des délégations internationales de la Belgique et de l'Italie.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis près de 75 ans contre le décrochage citoyen, cette organisation permet aux jeunes de développer leur sens critique lors de débats sur d'importants enjeux contemporains. En plus d'être un lieu de rencontre, le Parlement jeunesse du Québec est l'occasion, pour les participantes et participants, de comprendre le système parlementaire de l'intérieur et d'accroître leurs compétences oratoires, leur leadership ainsi que leur esprit d'analyse. Plusieurs politiciennes et politiciens actuels y ont pris part au cours des dernières décennies.

Pour plus d'informations, consultez le pjq.qc.ca .

Des représentantes et représentants du Parlement jeunesse du Québec

sont disponibles pour des entrevues.

Facebook : /ParlementJeunesseQc

X (Twitter) : @PJQDebat

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Renseignements: Anne-Julie Bernard, Parlement jeunesse du Québec - 74e législature, 514 663-3228, [email protected]