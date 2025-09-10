74 % des Québécois souhaitent que le gouvernement fasse davantage pour promouvoir l'investissement minier

Un signal clair pour Jean-François Simard, nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - À la suite du remaniement ministériel annoncé par le premier ministre du Québec, M. François Legault, l'Association minière du Québec (AMQ) tient à féliciter M. Jean-François Simard pour sa nomination à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts. L'AMQ assure le ministre de sa pleine collaboration pour œuvrer au développement du plein potentiel minier du Québec.

« L'industrie minière traverse une période charnière, marquée par des enjeux géopolitiques et économiques importants. Les défis sont nombreux, notamment en matière d'efficacité administrative. Ils freinent la progression de plusieurs projets et impactent la compétitivité du Québec. Nous croyons fermement qu'il est possible d'apporter des améliorations concrètes et rapides pour soutenir une industrie minière forte et durable », a déclaré Emmanuelle Toussaint, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Un appui clair de la population à l'investissement minier

Selon un récent sondage réalisé pour l'Association minière du Canada, 74 %1 des Québécois souhaitent que le gouvernement fasse davantage pour promouvoir l'investissement minier dans la province. Ce soutien populaire s'inscrit dans un contexte préoccupant considérant la chute du Québec de la 5ᵉ place en 2023 à la 22ᵉ en 2024 au classement annuel de l'Institut Fraser des juridictions minières les plus attrayantes au monde aux yeux des investisseurs.

« Le rapport de l'Institut Fraser met en lumière les causes de ce recul, particulièrement le manque de prévisibilité réglementaire, les chevauchements administratifs et les incohérences entre les ministères. Ces obstacles complexifient l'approbation des projets miniers. Nous savons où agir et restons confiants que des mesures concrètes seront prises pour corriger rapidement la situation », a ajouté Mme Toussaint.

Remerciements à Mme Maïté Blanchette Vézina

L'AMQ tient également à remercier Mme Maïté Blanchette Vézina pour son engagement et son travail à titre de ministre des Ressources naturelles et des Forêts au cours des dernières années.

« Nous saluons le dévouement de Mme Blanchette Vézina, et plus spécifiquement son appui à l'industrie durant une période économique mouvementée. », a conclu Mme Toussaint.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, des institutions, des organismes sans but lucratif et divers partenaires du secteur minier. Fière de la contribution de ses membres qui génère plus de 51 300 emplois et contribue pour 12 milliards de dollars au PIB du Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

___________________ 1 L'enquête a été réalisée par Spark Advocacy auprès de 1 000 adultes domiciliés au Québec, du 24 au 28 mai 2025. La marge d'erreur est de ± 3,09 %, 19 fois sur 20.

SOURCE Association minière du Québec inc.

Renseignements: Francis Bérubé, Directeur des communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : 418-655-2256, Courriel : fberube@amq-inc-com