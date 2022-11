73e législature du Parlement jeunesse du Québec - UNE CENTAINE DE JEUNES PARLEMENTAIRES ET JOURNALISTES RÉUNIS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE PENDANT LES FÊTES

QUÉBEC, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 26 au 30 décembre, la 73e législature du Parlement jeunesse du Québec (PJQ) réunira une centaine de parlementaires et de journalistes. Ces jeunes de 18 à 25 ans feront l'expérience du système parlementaire québécois en échangeant sur des enjeux de société de façon non partisane.

Quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants occupant le rôle de ministre seront débattus. Cette expérience leur permettra d'exprimer librement leurs opinions et d'apprendre à échanger dans un cadre formel. Parmi les thèmes abordés, notons la revalorisation du travail de soins, le droit au corps désiré, la gouvernance locale et la saine gestion des finances personnelles.

Notre lieutenant-gouverneur : Pierre Reid

Le Parlement jeunesse du Québec est fier d'annoncer que M. Pierre Reid agira à titre de lieutenant-gouverneur lors de la 73e législature. Il présidera la cérémonie d'assermentation des députés et députées et prononcera le discours du trône, le 26 décembre, ainsi que le discours de clôture, le 30 décembre.

Diplômé en droit de l'Université Laval, M. Reid est membre du Barreau depuis 1977. Nommé directeur général des élections du Québec en 2015, il a auparavant occupé plusieurs fonctions au cours de sa carrière dans l'administration publique québécoise. Il a occupé le poste de conseiller juridique à l'Assemblée nationale, au Bureau du coroner, au Secrétariat du comité de législation du Conseil exécutif, au ministère de l'Environnement, à la Société de l'assurance automobile du Québec et au ministère de la Justice. Entre 2008 et 2015, il a exercé la fonction de secrétaire adjoint, puis de secrétaire général associé au Secrétariat du Conseil exécutif, l'instance chargée de préparer les séances du Conseil des ministres. Depuis sa nomination à titre de directeur général des élections, M. Reid a fait de l'éducation à la démocratie une priorité afin de stimuler la participation citoyenne au Québec. Nul doute que sa grande motivation à intéresser la jeunesse à la démocratie, son plaisir sincère d'être témoin de l'engagement des plus jeunes générations et sa connaissance aiguisée de la sphère politico-administrative enrichiront l'expérience des jeunes parlementaires.

Un recrutement représentatif de la jeunesse québécoise

Plus que paritaire dans sa composition, le Parlement jeunesse du Québec accueillera également plus de 20 % de représentants et représentantes de diverses communautés culturelles du Québec. Il recevra aussi plusieurs participantes et participants issus des différentes régions du Québec, de même que des délégations internationales de la Belgique et de l'Italie.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis plus de 70 ans contre le décrochage citoyen, cette organisation permet aux jeunes de développer leur sens critique lors de débats sur d'importants enjeux contemporains. En plus d'être un lieu de rencontres marquantes, le Parlement jeunesse est l'occasion, pour les participantes et participants, de comprendre le système parlementaire de l'intérieur et d'accroître leurs compétences oratoires, leur leadership ainsi que leur esprit d'analyse. Plusieurs politiciennes et politiciens actuels y ont pris part au cours des dernières décennies.

