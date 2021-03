72 % des consommateurs d'assurance canadiens se disent préoccupés par leur santé financière en raison de la pandémie

Un sondage d'EY met en lumière une évolution dans les comportements et les priorités

des consommateurs



45 % des consommateurs prévoient épargner davantage et rembourser leurs dettes

70 % des répondants veulent une protection pour leur résidence et des primes d'assurance fondées sur l'utilisation dans le contexte du télétravail

La responsabilité sociale des entreprises joue un rôle de plus en plus grand dans les décisions d'achat des consommateurs

MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW/ - Le Sondage mondial d'EY sur les consommateurs d'assurance révèle que 72 % des Canadiens sont préoccupés par leur santé financière en raison de la pandémie de COVID-19 et que près de la moitié (45 %) prévoient épargner davantage et rembourser leurs dettes afin de réduire l'incertitude concernant leur avenir financier.





« La santé financière préoccupe de plus en plus de gens, et nous constatons que les produits d'assurance accessibles qui offrent une protection contre les risques existants et émergents ont clairement la cote, a déclaré Janice Deganis, leader du secteur de l'assurance d'EY Canada. Parce qu'ils passent plus de temps à la maison et en ligne, les consommateurs ont de nouveaux sujets de préoccupation, comme la protection contre la cyberfraude et le paiement d'une assurance pour un véhicule qu'ils conduisent moins souvent. Les assureurs canadiens devront adapter leurs produits et services en conséquence afin de tenir compte des valeurs des consommateurs, tout en tirant parti de l'évolution de la demande et des possibilités de croissance. »



L'augmentation de l'anxiété à l'égard de la sécurité financière pousse les consommateurs à rechercher des options d'assurance abordables. Les répondants sont disposés à fournir des données à caractère personnel (70 %) ou à porter un moniteur d'activité physique (67 %) pour obtenir des rabais, comme des primes réduites ou des tarifs mensuels personnalisés.

De plus, les polices d'assurance offrant une protection contre la perte de revenus sont très recherchées, notamment celles qui couvrent trois mensualités hypothécaires (64 %) ou d'autres engagements financiers existants, comme les factures de cartes de crédit (71 %) et les versements au titre d'un régime d'épargne-études (66 %), en cas de perte d'emploi.



À l'avenir, outre ces nouvelles attentes, les assureurs devront tenir compte des pressions plus grandes qui s'exercent pour qu'ils prennent des mesures en lien avec leur vocation sociale. Plus de la moitié des répondants ont déclaré que l'engagement d'une entreprise à l'égard des causes touchant sa responsabilité sociale, comme l'égalité des revenus (80 %), la protection de l'environnement et les injustices raciales (78 %), constitue un facteur important dans la prise de décision concernant la souscription d'une assurance.

« Les assureurs ont une occasion unique de mobiliser un auditoire socialement engagé en mettant en valeur et en communiquant mieux leurs efforts relativement aux politiques et aux investissements qui visent à promouvoir la diversité et l'inclusion, ainsi que leurs initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, a déclaré Janice Deganis. Les entreprises qui s'engagent sur la voie des changements stratégiques et qui concrétisent leur raison d'être de manière audacieuse sont celles qui s'imposeront. »

Pour en apprendre davantage sur le Sondage mondial d'EY sur les consommateurs d'assurance, cliquez ici.





