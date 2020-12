71e Législature du Parlement jeunesse du Québec - Comment se réinventer en des temps extraordinaires?

Des jeunes débattront d'enjeux de société

MONTRÉAL, le 28 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Parlement jeunesse du Québec (PJQ), c'est 71 années de résilience face à de nombreux défis traversés au fil des législatures. L'année 2020 n'aura pas été différente. La situation sanitaire et l'insécurité qu'elle génère ont forcé l'annulation de la simulation parlementaire, telle que nous la connaissions, en septembre dernier. Sachant qu'une quantité importante du travail avait déjà été réalisée, nous avons décidé de reporter l'agenda législatif à la 72e législature, qui aura lieu en 2021.

En attendant l'année prochaine, le comité organisateur a préparé, sous l'appellation de Off-71e législature, deux mini-simulations en ligne, qui auront lieu le 28 décembre 2020 et 9 janvier 2021. Au cours de ces deux demi-journées, quatre sujets seront débattus : les soins aux personnes âgées, l'égalité des chances en éducation, le succès des petites entreprises agricoles et la diffusion d'œuvres d'art. En plus de cette Off-71e, la diffusion d'un balado à propos du PJQ est prévue pour l'année 2021.

Vivre le PJQ à l'ère de la pandémie

Les jeunes qui participeront à la Off-71e auront la chance de vivre l'expérience du PJQ d'une autre façon, tout aussi stimulante. « Nous avons travaillé fort pour monter une simulation en ligne à la hauteur de nos attentes. La Off-71e sera une excellente occasion de célébrer la diversité des points de vue tout en allant au cœur d'enjeux sur des sujets menant à des réflexions morales et potentiellement transformatrices », explique le premier ministre de la simulation et coordonnateur du comité organisateur, Frédérick Desbiens.

Le balado du PJQ

L'annulation de la 71e législature a libéré beaucoup de temps avant la tenue de la prochaine simulation. Conséquemment, le comité organisateur a décidé de plancher sur un balado dont l'objectif sera d'explorer l'histoire de l'institution et de la faire connaître à un public élargi. Le balado permettra de revenir sur la fondation de l'institution en 1949 et les multiples moments charnières qui ont marqué le PJQ. On y parlera de la présence des femmes et des minorités au PJQ, des transformations sociales qu'a traversées le PJQ et de l'appui à l'épanouissement des jeunes. Des personnes ayant déjà participé au PJQ seront invitées à discuter de chacun des thèmes et de l'importance qu'a eue la simulation dans leur vie.

À propos du Parlement Jeunesse du Québec

Le Parlement Jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Cette association a pour mission d'initier et d'éduquer les jeunes à la citoyenneté, de stimuler des débats sur de grands enjeux contemporains et de leur permettre de développer leur capacité de leadership et l'art oratoire.

