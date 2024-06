6e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Le gouvernement du Québec célèbre l'engagement de la jeunesse

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Les prix Reconnaissance jeunesse 2024 ont été remis aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, à la salle des Promotions du Séminaire de Québec. Au total, 10 prix ont été décernés à des jeunes âgées et âgés de 15 à 35 ans, de même qu'à des intervenantes et à des intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles.

Les personnes lauréates qui remportent un prix Jeunesse pour les 15 à 35 ans sont :

Gabriel Dubé, Créativité jeunesse;

Benisha Mukandila , Réussite et rayonnement jeunesse;

Demetry Cloutier , Persévérance jeunesse;

Gabrielle Vachon-Laurent , Jeunesse autochtone;

Gabryel Bouchard , Coup de cœur.

Les personnes lauréates qui remportent un prix Intervenante ou Intervenant jeunesse sont :

Valérie Laflamme-Caron, Créativité intervention jeunesse;

Joëlle McNeil-Paquet, Réussite et rayonnement intervention jeunesse;

Natasha Rancourt Payant , Implication intervention jeunesse;

Liette Ishpatau, Intervention jeunesse autochtone;

François Boucher, Emmett-Johns.

Ces personnes qui, chacune à leur manière, font briller le Québec, ont reçu une bourse et un trophée, conçu par Julie Pothier et Fany Ritcher-Lamontagne, toutes deux finissantes au Baccalauréat en design de produits à l'Université Laval. Le concept des trophées des prix Reconnaissance jeunesse 2024 a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2023. Faits de métal, les trophées rappellent la forme d'un sablier, symbolisant le temps qui passe et les occasions à saisir.

Citations

« J'ai énormément d'admiration pour cette relève passionnée ainsi que pour celles et ceux qui changent la vie des jeunes grâce à leur écoute, leur empathie et leurs actions. Leur engagement, à tous, mérite d'être souligné en grand. En tant que ministre responsable de la Jeunesse, c'est une priorité pour moi que les jeunes puissent être bien accompagnés dans leur cheminement et aient accès à tous les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir et participer à bâtir le Québec de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Encore une fois cette année, les réalisations des personnes lauréates sont absolument remarquables et méritent d'être reconnues par le Québec pour leur incidence positive. Remettre les prix Reconnaissance jeunesse 2024 est une grande fierté pour moi. C'est aussi un privilège de pouvoir féliciter ces jeunes, ainsi que les intervenantes et intervenants, pour leurs remarquables réussites. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Les prix Reconnaissance jeunesse, remis par le Secrétariat à la jeunesse, constituent l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

À la suite de la vaste consultation réalisée l'automne dernier, le Secrétariat à la jeunesse a défini 4 grands chantiers pour élaborer des actions ambitieuses dans le cadre du 3 e Plan d'action jeunesse 2025-2030, qui intègre de nouvelles mesures et celles à reconduire.

Pour cette 6e édition des prix Reconnaissance jeunesse, un total de 16 000 $ a été remis en bourses aux lauréates et aux lauréats.

