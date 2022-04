De ce nombre, 57 % augmentent les salaires du personnel en place pour aider à combler les écarts salariaux.

Le Guide salarial de Robert Half présente des données permettant de comparer la rémunération de plus de 400 postes

TORONTO, le 20 avril 2022 /CNW/ - De nombreuses entreprises prennent des mesures pour améliorer l'équité salariale parmi les travailleurs, selon des recherches menées par Robert Half, une entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises. Près de sept cadres supérieurs sur 10 interrogés au Canada (69 %) ont déclaré avoir observé des écarts salariaux entre les nouveaux employés et les employés plus permanents au cours de la dernière année. De ce nombre, 57 % examinent régulièrement les régimes de rémunération et augmentent tout aussi régulièrement les salaires des employés actuels, le cas échéant, pour les aligner sur les taux du marché.

« Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, les employeurs doivent reconnaître et résoudre les écarts salariaux qui peuvent exister entre les employés afin de conserver les talents et de demeurer concurrentiels en tant qu'organisation, a déclaré David King, directeur général principal canadien de Robert Half. Les entreprises devraient prendre des mesures délibérées pour améliorer leur stratégie de rémunération, y compris l'analyse comparative des salaires, la réalisation d'examens de l'équité salariale et les ajustements nécessaires pour s'assurer que tous les employés sont rémunérés équitablement pour leur travail. »

Les travailleurs s'attendent à une augmentation

Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsqu'il s'agit de la croissance des salaires, dont les attentes des employés. Dans un sondage distinct mené auprès de plus de 500 travailleurs canadiens, 41 % des répondants ont déclaré qu'ils n'avaient pas eu d'augmentation en 12 mois. De plus, la moitié (50 %) prévoient demander une augmentation cette année, les principales raisons étant les suivantes :

Pour tenir compte du coût de la vie plus élevé (31 %)

Pour tenir compte des responsabilités professionnelles supplémentaires (18 %)

Pour refléter les taux actuels du marché (16 %)

Si les travailleurs n'obtiennent pas d'augmentation :

36 % chercheront un nouvel emploi mieux rémunéré

25 % demanderont à reprendre la conversation sur le salaire dans quelques mois

17 % demanderont plus d'avantages accessoires

« En plus de combler les écarts salariaux, les entreprises doivent offrir un régime complet de rémunération et d'avantages sociaux qui favorise une expérience positive pour les employés dans l'ensemble, a ajouté M. King. Cela comprend des possibilités de perfectionnement professionnel et d'avancement, des congés payés supplémentaires, des horaires flexibles et des options de travail à distance ou hybride. »

Visitez le site https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial qui présente les données les plus récentes sur les tendances salariales et en matière d'emploi, et ce, pour plus de 400 postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité, des technologies, du soutien administratif et à la clientèle, du marketing et de la création, du droit ainsi que des ressources humaines au Canada.

À propos de l'étude

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Les résultats comprennent les réponses de 234 cadres supérieurs d'un éventail diversifié d'industries (recueillies du 25 février au 8 mars 2022) et de plus de 500 travailleurs de 18 ans et plus (recueillies du 3 au 11 mars 2022) au Canada.

