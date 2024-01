TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à verser 60 millions de dollars sur une période de trois ans pour soutenir l'Institut ontarien du cerveau (IOC) dans sa mission d'accélérer la recherche de solutions qui améliorent la santé du cerveau. Le renouvellement du mandat de l'IOC comprend également un montant supplémentaire de 5 millions de dollars pour lancer le Centre analytique. Ce centre appuiera le développement de compétences en neuroanalyse et de modèles d'IA tout en maximisant la valeur des données recueillies dans le réseau de recherche de l'IOC.

Ces généreux investissements réaffirment l'engagement du gouvernement à faire progresser la recherche, l'innovation et les soins pour la population de l'Ontario, où une personne sur trois est touchée par un trouble cérébral.

S'appuyant sur une approche scientifique collaborative, l'IOC étend son financement et son soutien aux réseaux de recherche sur le cerveau à orientation clinique en lançant deux nouveaux programmes de découverte intégrés :

Le programme CALM (« le réseau de cohortes pour les adolescents et les jeunes présentant une multimorbidité en santé mentale ») vise à améliorer les soins de santé mentale pour les jeunes par le biais d'une meilleure compréhension de l'incidence des problèmes de santé mentale multiples.

Les projets CALM et TRANSCENDENT s'ajoutent à trois programmes de recherche intégrée existants, et visent à tirer parti du succès des investissements antérieurs et à créer un effet positif à grande échelle sur la santé cérébrale.

Le programme CAN-BIND (Réseau canadien d'intégration des biomarqueurs de la dépression) ouvre la voie à de nouvelles approches pour le traitement des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs en validant des biomarqueurs déjà identifiés par le biais d'un réseau d'essais cliniques à l'échelle du Canada .

(Réseau intégré de découverte neuroscientifique sur la paralysie cérébrale de l'enfant) fait progresser le rôle des facteurs de risque génomiques de la paralysie cérébrale tout en améliorant la qualité des soins et la réadaptation grâce à la neurotechnologie, au bénéfice des patients tout au long de leur vie. Le réseau POND (réseau de la province de l' Ontario sur les troubles du développement neurologique) est à la tête d'efforts internationaux qui ont fondamentalement changé l'approche du diagnostic et du traitement des troubles du développement neurologique. Son réseau d'essais cliniques est une première au Canada et accélère le développement de médicaments efficaces et d'interventions psychosociales pour les patients et leurs familles.

Le renouvellement du financement permet à l'IOC de continuer à fonctionner dans le contexte d'un système de santé en apprentissage où une approche intégrée de la recherche est guidée par les données et la neuroanalyse, les priorités des patients partenaires, le développement de la neurotechnologie et l'amélioration des soins. Pour en savoir plus, consultez le nouveau plan stratégique de l'IOC (en anglais).

Depuis sa création en 2010, l'Institut ontarien du cerveau a bénéficié d'un investissement de 215 millions de dollars de la part du gouvernement de l'Ontario, qu'il a converti en un impact sur les soins de santé cérébrale de quelque 700 millions de dollars. L'IOC a soutenu le pôle neurotechnologique de la province en appuyant financièrement plus de 100 entreprises innovantes qui ont mis sur le marché 26 nouveaux produits et obtenu plus de 304 millions de dollars en investissements ultérieurs. De plus, dans le but d'améliorer la vie des Ontarien•ne•s souffrant de troubles cérébraux, l'IOC a accru la sensibilisation en matière de santé cérébrale, notamment en partageant des connaissances et des ressources auprès d'environ un million de personnes par le biais de diverses initiatives d'engagement du public.

CITATIONS

« Le gouvernement de l'Ontario est fier de soutenir la recherche révolutionnaire sur le cerveau qu'effectue l'Institut ontarien du cerveau, qui aidera la population ontarienne, où une personne sur trois est touchée par des troubles cérébraux tels que la démence, la dépression et la paralysie cérébrale. Ce financement permettra d'accélérer les nouvelles découvertes et innovations en neurosciences qui profiteront à la communauté des chercheurs de notre province et aux millions d'Ontariens touchés par les troubles cérébraux. »

- Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« L'Institut ontarien du cerveau remercie le gouvernement de l'Ontario pour son investissement continu dans la santé du cerveau. Le modèle scientifique de l'équipe de l'IOC -- fondé sur des approches intégrées et collaboratives qui transcendent les disciplines -- est couronné de succès parce que nous accordons une importance égale à la création, à l'application et à l'innovation des connaissances, et que nous plaçons les patients au cœur de ce que nous faisons. Pour l'avenir, nous saurons que notre travail porte fruit lorsque nous constaterons une amélioration des soins pour les personnes souffrant de troubles cérébraux, lorsque nous créerons de nouvelles occasions pour les sociétés neurotechnologiques et lorsque nous ferons de l'Ontario un fer de lance dans le domaine des neurosciences. »

- Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'Institut ontarien du cerveau

À PROPOS :

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme sans but lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation au bénéfice des patients et de l'économie. Notre approche scientifique collaborative favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation de solutions et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et leurs défenseurs afin d'améliorer la vie de ceux et celles qui vivent avec des troubles cérébraux. Pour en savoir plus, visitez le braininstitute.ca.

NOUS JOINDRE :

