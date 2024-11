LONDON, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 89 millions de dollars pour aider à construire rapidement 245 logements et à réparer 393 logements à London.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London-Centre-Nord, ainsi que par Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, et Josh Morgan, maire de London.

L'annonce a été faite au 440, chemin Clarke. Cet ensemble a reçu 11 094 423 $ pour construire 65 logements. Ces logements sont destinés à de multiples populations, notamment des personnes handicapées, des jeunes, des personnes âgées, des Autochtones, des anciens combattants, des femmes et d'autres personnes fuyant des situations de violence familiale, ainsi que des personnes stabilisées dans le cadre des programmes Logement d'abord associés à la prévention de l'itinérance.

L'immeuble comprend un espace réservé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui sera utilisé par les fournisseurs de soins, y compris les fournisseurs de logements avec services de soutien, comme les préposés aux services de soutien à la personne, les conseillers et les ergothérapeutes. Les fournisseurs externes, comme les préposés aux soins des pieds, les préposés aux services de soutien à la personne et les fournisseurs de soins à domicile, auront également un espace réservé au premier étage.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui à London et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans des logements abordables en Ontario, afin de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des familles qui en ont le plus besoin. Ce financement aidera les habitants de la région de London à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London-Centre-Nord

« Grâce à des investissements dans des logements abordables, notre gouvernement apporte une aide à ceux qui en ont le plus besoin ici en Ontario et dans toutes les régions du pays. Nous nous engageons à renforcer les communautés grâce à des projets comme ceux-ci. Ces investissements aident à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie locale, tout en offrant des logements sûrs et abordables aux aînés, aux familles et aux individus canadiens. » - Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de

l'ensemble

résidentiel Programme Région/ville Financement Logements



Residenza

Victoria FLA London 74 392 454 $ 180



P.A.M.

Gardens

Portfolio

Repairs FLA London 1 400 000 $ 279



Talmill

Towers FLA London 855 000 $ 57







Native Inter-

Tribal

Housing Co-

operative

UI560 FLA London 2 255 777 $ 57



Zerin Place

on Clarke

Road FLA London 11 094 423 $ 65







Total: 89 997 654 $ 638









