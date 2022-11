60 % des entreprises canadiennes sondées disent avoir été victimes de fraude ou autre crime économique dans les 24 derniers mois

TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - PwC a publié les perspectives canadiennes de son sondage mondial 2022 sur la fraude et le crime économique , qui analyse le comportement des entreprises à l'égard de la fraude et du crime financier et économique dans l'environnement multi-crises actuel. Ce sondage a été mené à deux moments différents (en mai et en juin 2022) et plus de 2 300 personnes réparties dans 68 pays y ont répondu.

Menaces externes en hausse :

À l'échelle mondiale, 51 % des entreprises sondées par PwC ont déclaré avoir été victimes d'une forme de fraude ou autre crime économique dans les 24 derniers mois. Au Canada cependant, le pourcentage monte à 60 % .

73 % des répondants canadiens affirment que les perturbations causées par la COVID-19 ont entraîné un accroissement des risques de fraude pour leur entreprise.

Sans surprise, étant donné l'accélération rapide du passage au tout numérique dans les dernières années, le cybercrime représente toujours la majeure partie des crimes économiques : 43 % des répondants en ont été victimes en 2022.

des répondants en ont été victimes en 2022. Plus de 95 % des dirigeants d'entreprise sondés déclarent avoir besoin d'améliorer leurs capacités de gestion de crise.

Le monde est en train de se remettre de l'impact à long terme de la pandémie sur l'économie. Tandis qu'elles se préparent à un monde post-COVID-19, les entreprises doivent s'attendre à d'autres crises de grande envergure, qu'elles soient financières, juridiques ou technologiques ou qu'il s'agisse d'atteinte à la réputation. Ces crises pourraient être considérables et de longue durée, et pourraient nécessiter des solutions différentes.

« Compte tenu du ralentissement économique et de la contraction des liquidités qu'on nous prévoit, nous pouvons nous attendre à ce que les crimes économiques demeurent une importante menace pour les entreprises canadiennes et que de nouvelles formes de méfaits voient le jour », affirme Marie-Chantal Dréau, associée, Services Conseils, Juricomptabilité, règlement des litiges et gestion de crise, PwC Canada.

Au Canada, de nouveaux types de fraudes et d'inconduites financières ont émergé dans les deux dernières années, liés particulièrement à la pandémie et aux programmes d'aide gouvernementaux, mais aussi à la chaîne d'approvisionnement et aux mesures environnementales, sociales et de gouvernance. Outre le fait qu'elles sont victimes de nouveaux types de fraudes, les entreprises canadiennes ont été plus nombreuses à subir des fraudes ayant entraîné des pertes supérieures à 1 M$ US. Leur nombre a augmenté de 20 % par rapport à 2020.

PwC Canada offre les services d'un groupe d'experts spécialisés en gestion de crise pouvant fournir un soutien complet à toutes les étapes du cycle de vie d'une crise.

« Une intervention en cas de crise doit être basée sur un plan d'action stratégique, agile et rapide afin que la réputation et la valeur d'une entreprise soient préservées. Chez PwC, nous continuons de réinventer notre façon de résoudre les problèmes importants de nos clients en situation de crise, en bâtissant la confiance des parties prenantes et en produisant des résultats durables », explique Edward Matley, associé et leader national, Gestion de crise et résilience, PwC Canada. « À la lumière des discussions avec les clients et du contexte actuel, notre équipe spécialisée en gestion de crise des clients nous a préparés à fournir une intervention rapide. »

Nous vivons dans un monde qui évolue rapidement vers de nouvelles technologies et l'IA assistée par l'homme. Dans ce contexte, les dirigeants d'entreprise canadiens doivent s'adapter rapidement pour faire face à un large éventail d'attaques et de défis. Pour en savoir plus, lisez le sondage mondial 2022 sur la fraude et le crime économique de PwC.

