XCMG réalise un investissement record dans les véhicules commerciaux en obtenant un financement de 6 444 milliards de yuans

XUZHOU, Chine, 3 mars 2025 /CNW/ - XCMG AUTO, une filiale de XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), a réussi à obtenir des investissements stratégiques de 30 investisseurs, recueillant un total de 6 444 milliards de yuans. Il s'agit de la plus importante entente de financement de la Chine dans le secteur des véhicules commerciaux au cours des cinq dernières années.

Cérémonie de signature de l’investisseur stratégique de XCMG AUTO s'est déroulée avec succès (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Les investisseurs de ce cycle comprennent à la fois des acteurs de l'industrie, capables de favoriser les synergies stratégiques et de renforcer l'interaction entre les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval, ainsi que des fonds et des entreprises à l'échelle nationale. Ces investisseurs financiers apportent des perspectives de capital précieuses qui favoriseront l'amélioration continue de la gestion allégée de XCMG et appuieront le développement de haute qualité de l'entreprise. Cet investissement démontre la confiance inébranlable des marchés financiers dans la réforme et la trajectoire de développement de XCMG.

Alors que le marché des véhicules commerciaux devient de plus en plus concurrentiel, les limites des modèles de développement traditionnels deviennent évidentes. Cette réforme de la propriété mixte représente non seulement une injection de capitaux, mais aussi une intégration des ressources et le lancement d'un nouvel élan. La réforme améliorera la collaboration dans l'ensemble de la chaîne industrielle, stimulera la coopération technologique et élargira la portée du marché, aidant XCMG à accélérer son développement de nouvelles technologies énergétiques, de réseaux de vente et de services après-vente. Cette approche collaborative jouera un rôle essentiel dans la construction d'un écosystème en boucle fermée pour la chaîne industrielle des énergies nouvelles, en stimulant la croissance de ce secteur chinois. XCMG s'engage à favoriser la transformation écologique et intelligente de l'industrie des véhicules commerciaux.

Au cours des dernières années, XCMG s'est alignée de façon proactive sur sa stratégie à double carbone. La gamme de nouveaux produits énergétiques de l'entreprise comprend des véhicules purement électriques, hybrides et à pile à hydrogène, destinés à un large éventail d'applications, notamment la logistique routière, la construction, l'assainissement municipal et l'exploitation minière. Le portefeuille diversifié de produits de XCMG est à l'avant-garde de l'industrie en matière de couverture. Grâce à sa stratégie globale inébranlable, l'influence internationale de XCMG continue de croître. L'entreprise a déjà lancé la production d'usines de KD au Moyen-Orient et en Afrique, passant d'une simple exportation commerciale à une localisation et une intégration approfondies dans ces régions.

Rien qu'en 2024, les ventes de camions lourds à énergie nouvelle de XCMG ont atteint 14 400 unités, maintenant les ventes totales et la part de marché les plus élevées de l'industrie pour la deuxième année consécutive. Cette étape importante souligne le bond en avant important de XCMG dans le secteur des énergies nouvelles, ouvrant la voie à de nouvelles percées et innovations dans les années à venir.

