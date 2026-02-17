MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N+ » ou la « Société ») annoncera ses résultats du quatrième trimestre 2025, le mardi le 24 février 2026 après la fermeture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le mercredi 25 février 2026 avec les analystes pour discuter des résultats.

Conférence téléphonique - résultats T4 2025 :

Mercredi 25 février 2026 à 8h (heure de l'Est)

Visiter la section « Investisseurs » à www.5nplus.com pour accéder à la webdiffusion

Composer le 1 800 990-4777 (sans frais), le 1 289 819-1299 (Toronto) ou le 1 514 400-3794 (Montréal)

Numéro de la conférence est le 89695

Un enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 1 888 660-6345 jusqu'au 4 mars 2026. Le code d'accès est 89695.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Personne-ressource : Richard Perron, Président et chef de la direction financière, 5N Plus inc., +1 514 856‐0644, [email protected]