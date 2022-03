Au cours de cet événement, M. Song a présenté la manière dont Huawei organise des réunions annuelles en réalité virtuelle et utilise la réalité augmentée pour faciliter la livraison des stations de base 5G. Les données recueillies par Huawei et par des tiers montrent que le marché de la réalité étendue générera un produit intérieur brut (PIB) de 1,5 billion de dollars américains d'ici 2030, soit à peu près l'équivalent du marché actuel de la 5G.

Comparant les progrès de l'industrie de la réalité étendue à la façon dont l'industrie des téléphones intelligents s'est développée, Philip Song a déclaré que de nombreux fournisseurs proposent désormais des appareils de réalité étendue pour moins de 300 dollars américains, ce qui rend la technologie plus abordable tout en offrant des expériences utilisateur de nouvelle génération. Les outils de développement de réalité étendue sont de plus en plus répandus. La nouvelle norme OpenXR est désormais prise en charge par presque tous les grands fabricants de matériel informatique, de plateformes et de moteurs, permettant ainsi un déploiement sur plusieurs plateformes sans avoir à passer par différents cycles de développement.

Plus remarquable encore, un bon nombre de pionniers mondiaux de la réalité étendue ont réalisé des percées commerciales au cours des dernières années. Les entreprises de télécommunications provenant de pays comme la Corée du Sud, la Thaïlande et la Chine ont mené le déploiement de services de réalité virtuelle et de réalité augmentée et ont réalisé des bénéfices importants grâce à trois étapes : la sélection des industries, l'élaboration de modèles d'affaires et le développement des capacités. « Si la réalité étendue était lancée trois mois plus tard, il faudrait peut-être trois ans pour rattraper le retard » a déclaré une entreprise de télécommunications.

Huawei dévoile une nouvelle loi de Moore pour l'industrie de la réalité étendue

Au cours de l'événement, Huawei a dévoilé une « nouvelle loi de Moore » pour l'industrie de la réalité étendue afin de guider l'expansion des capacités pour les entreprises de télécommunications et les partenaires de l'industrie.

La demande de bande passante pour un contenu de réalité étendue populaire double tous les 18 à 24 mois. Dans les 2 à 4 prochaines années, les contenus de réalité étendue en 12K, voire en 24K, deviendront plus répandus. Ce type de contenu de qualité supérieure consommera la bande passante du réseau et les ressources infonuagiques à un rythme exponentiel.

Les capacités de service en nuage doublent également tous les 18 à 24 mois afin de réduire considérablement les coûts de production du contenu de réalité étendue. Le service Cloud XR de Huawei illustre parfaitement la manière dont ce type d'expansion peut être réalisé. Cloud XR permet à Huawei de mettre à disposition de multiples capacités basées sur le nuage comme la cartographie 3D à grande échelle, l'informatique spatiale adaptative tous scénarios, et le rendu humain numérique avec des modèles capillaires de haute précision qui permettent jusqu'à 100 000 mèches de cheveux.

Cette nouvelle loi de Moore est conçue pour guider l'innovation dans l'industrie de la réalité étendue et établir les fondements de son développement. Huawei elle-même applique cette loi. En ce qui concerne les appareils de réalité étendue, Huawei a lancé son tout nouveau système d'affichage tête haute alimenté par la réalité augmentée, étendant ainsi les applications de réalité étendue. En matière de transmission de données de réalité étendue, Huawei a présenté des solutions innovantes telles que la technologie MIMO massif 5G et la solution de la fibre optique pouvant être acheminée vers toutes les pièces (FTTR). L'entreprise s'est publiquement engagée à soutenir un « Gigaverse » qui fournit un accès gigabit ubiquitaire pour prendre en charge les expériences de réalité étendue en tout temps et en tout lieu. Huawei a également lancé sa solution « Cloud-network Express » pour aider les partenaires de l'industrie de la réalité étendue à accéder rapidement à de multiples nuages et à utiliser les capacités infonuagiques de développement et de rendu.

En conclusion de sa présentation, Philip Song a appelé les partenaires de l'industrie à collaborer conformément à la « nouvelle loi de Moore » et à saisir cette grande occasion de développement pour l'industrie de la réalité étendue, en déclarant : « Agissons maintenant pour un avenir meilleur ».

Le salon MWC 2022 de Barcelone se tient du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présente ses produits et ses solutions au kiosque 1H50, dans le hall 1 du Fira Gran Via. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/cn/events/mwc2022 .

