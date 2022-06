5e anniversaire de la signature du protocole d'entente avec Pauktuutit Inuit Women of Canada

OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et la présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, Gerri Sharpe, ont fait aujourd'hui la déclaration commune suivante :

« Il y a cinq ans ce mois-ci, le gouvernement du Canada et Pauktuutit Inuit Women of Canada ont conclu une entente de partenariat en vue d'aborder les sujets de préoccupation communs qui touchent directement au mieux-être et à la sécurité des femmes, des enfants et des personnes de diverses identités de genre inuits partout au Canada. Cette entente, sous forme d'un protocole d'entente, a permis d'établir des priorités communes d'action bilatérale et a fait en sorte que les femmes inuites ont une influence et un rôle accrus dans la définition de politiques fédérales.

Ces cinq dernières années, le Canada et Pauktuutit ont coopéré dans d'importantes initiatives qui appuient les priorités du protocole d'entente, notamment la réduction des écarts socioéconomiques chez les femmes inuites, la prévention de la violence et de la maltraitance de même que la promotion de la santé et du mieux-être. En 2018, lors de l'assemblée générale annuelle de Pauktuutit Inuit Women of Canada, le gouvernement du Canada s'est engagé à apporter d'autres financements pour améliorer la capacité de Pauktuutit à réaliser des initiatives qui portent directement sur la sécurité et le mieux-être des femmes et des enfants inuits, de même que sur de nouvelles questions, dont celles qui concernent les jeunes et le leadership des femmes.

En avril 2020, Pauktuutit a dirigé un projet visant à construire cinq refuges d'urgence multifonctionnels et des projets de logements de transition pour améliorer la sécurité et la protection des femmes et des enfants inuits dans l'Inuit Nunangat et à Ottawa. Ce projet a abouti à la création du Groupe de travail sur les refuges et les logements de transition pour Inuit, qui procure un logement adéquat aux Inuit susceptibles d'en avoir besoin.

À l'automne 2020, Pauktuutit a pris part à l'élaboration du projet de loi C-15, qui respecte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en intégrant des observations écrites qui, en bout de ligne, ont été prises en compte dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

De 2020 à juin 2021, Pauktuutit a participé à l'élaboration du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, et a co-créé le Plan d'action national inuit. Pauktuutit a également contribué à l'élaboration du rapport d'étape 2022 du Plan d'action national en publiant son propre rapport d'étape 2022 et en indiquant les premières réussites et les prochaines étapes prioritaires.

Depuis la signature de l'entente, Pauktuutit a augmenté le nombre de ses employés à partir d'un complément d'effectif de 10 personnes et a amélioré sa capacité organisationnelle grâce à l'ajout prévu de plus de 40 personnes spécialisées. Elles ont toutes pour vocation d'amplifier et d'affermir les voix des femmes inuites.

Pauktuutit est également fière d'annoncer qu'un cadre de travail en matière d'ACS+ propre aux Inuit a été élaboré et protégé par droit d'auteur. Ce cadre de travail est à la fois un moyen et un mécanisme pour veiller à répondre aux besoins des femmes inuites et à s'assurer que les effets qui sont propres aux femmes, aux enfants et aux personnes de diverses identités de genre inuits sont examinés et compris avant la prise de décisions.

En phase avec des réussites mémorables rendues possibles dans le contexte de l'entente, Pauktuutit et le gouvernement du Canada reconnaissent également qu'il faut en faire plus pour renforcer les capacités des femmes inuites et des personnes de diverses identités de genre. Aussi, les deux entités se réjouissent à la perspective de collaborer de nombreuses années encore. Le gouvernement du Canada demeure résolu à faire participer Pauktuutit à toutes les discussions stratégiques qui concernent les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuits. »

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias - RCAANC : Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302 ; Josée Levesque, Directrice des communications et des affaires publiques, Pauktuutit Inuit Women of Canada, [email protected]