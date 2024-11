QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le député de Montmorency, M. Jean-François Simard, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, a procédé le début des travaux de la Coopérative d'habitation du Haut-de-la-Rue, un immeuble qui comptera 57 logements sociaux et abordables destinés à des personnes seules, des personnes âgées autonomes et des familles. C'est la coopérative du même nom qui chapeaute ce projet sélectionné dans le cadre du premier appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Le coût de réalisation de ce projet totalise 24,2 M$. Le gouvernement du Québec y accorde plus de 10,8 M$, dont plus de 9,9 M$ par l'entremise du PHAQ et d'une subvention additionnelle de 877 000 $. Le gouvernement du Canada ajoute pour sa part 4,1 M$ par le biais de la Troisième Entente-Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Enfin, la Ville de Québec participe aussi au projet, à hauteur de 3,9 M$. L'organisme a de son côté contracté un prêt hypothécaire qui complète le montage financier.

Citations :

« L'ajout de ces 57 logements est une excellente nouvelle pour la région de la Capitale-Nationale. Elle montre que nous sommes capables, avec le PHAQ, de livrer les projets attendus et qu'il s'agit d'un levier efficace pour accroître l'offre de logements abordables au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Par ses investissements dans le logement, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, à Québec, et partout au pays. L'inauguration d'aujourd'hui contribuera à faire en sorte qu'un plus grand nombre de Québécois et Québécoises puissent avoir un chez-soi sécuritaire et abordable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Quel beau projet pour les résidents de Montmorency ! Je suis heureux de constater que nous aurons désormais accès à 57 nouveaux logements abordables. Je tiens à féliciter tous les partenaires pour la réalisation de ce projet, en particulier la Coopérative du Haut-de-la-Rue. J'encourage tous les acteurs du milieu à collaborer afin que de telles initiatives se multiplient. »

Jean-François Simard, député de Montmorency

« Ce projet incarne notre vision d'une ville où chaque citoyen, peu importe son revenu, peut trouver un chez-soi digne et abordable. En unissant nos forces avec les partenaires gouvernementaux et communautaires, nous poursuivons notre engagement à bâtir un Québec où l'accès au logement de qualité est une priorité. Ce sont ces projets concrets qui contribuent à façonner une ville plus équitable pour les générations futures. »

Bruno Marchand, maire de Québec

« Après plusieurs années d'efforts, nous commençons enfin la construction de ce qui sera notre future coopérative. Nous avons tenu récemment une rencontre pour présenter le projet et plus de 80 personnes intéressées à y demeurer étaient présentes. C'est bien la preuve que notre coopérative d'habitation répond à un besoin criant de logements dans notre communauté. Merci au Pivot et à la Table Concertation Habitation Beauport pour leur soutien initial et à SOSACO, le groupe de ressources techniques qui nous accompagne dans cette aventure. »

Blanche Paradis, présidente du conseil d'administration de la Coopérative d'habitation du Haut-de-la-Rue

Faits saillants :

Certains ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement de leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Afin de s'assurer de l'abordabilité des autres logements, une période de maintien de celle-ci sera exigée. Elle pourra aller jusqu'à 35 ans et les taux d'aide seront modulés en fonction de la durée de l'engagement. Les loyers pourront être indexés chaque année selon les indices de fixation prévus par le Tribunal administratif du logement.

L'objectif du PHAQ est de mobiliser tous les partenaires qui peuvent mettre sur pied des projets de logements abordables. Ceux qui peuvent déposer des projets sont les coopératives, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation et les entreprises du secteur privé. Le PHAQ vise également à accélérer la construction de logements, c'est pourquoi ses normes prévoient que les projets devront être mis en chantier dans les 12 mois suivant leur sélection, délai qui s'étendra à 18 mois dans certaines circonstances.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]