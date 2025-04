56e Assemblée générale annuelle - Le CPQ renouvelle sa gouvernance et remet les bourses Ghislain-Dufour

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a tenu aujourd'hui sa 56e Assemblée générale annuelle, une occasion de faire le point sur l'année écoulée, de renouveler sa gouvernance et de souligner l'engagement de la relève en relations industrielles.

« Dans le contexte économique actuel, le CPQ est un incontournable pour faire valoir les grands enjeux des employeurs des quatre coins du Québec. C'est pour moi un grand privilège de tenir la barre de cette organisation qui joue un rôle central pour la prospérité du Québec. Nous continuerons d'être une voix forte et mobilisatrice afin de créer un environnement d'affaires favorable, prévisible et durable » mentionne Me Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction par intérim du CPQ.

« Pour une deuxième année consécutive, j'ai le privilège d'être aux premières loges pour constater la force du CPQ à faire valoir les intérêts des employeurs du Québec. À travers ses interventions, ses prises de position et sa capacité à rassembler, le CPQ joue un rôle stratégique dans les débats économiques et sociaux. Plus que jamais, son rôle est essentiel pour porter la voix des employeurs, proposer des solutions concrètes et contribuer activement au Québec de demain » précise Denis Deschamps, président du conseil d'administration du CPQ.

Une gouvernance renouvelée

Le CPQ est heureux d'accueillir de 7 nouveaux membres au sein de son conseil d'administration. Leurs expertises diversifiées renforceront la gouvernance de l'organisation et soutiendront sa mission de promouvoir un environnement socioéconomique prospère et responsable au Québec.

Mme Nancy Audette, Vice-présidente principale, Cogeco

M. Marc-Antoine Baril, Directeur stratégie d'entreprise et de transition énergétique et économique, Hydro-Québec

Mme Francine Sabourin, Directrice générale de l'Association de la construction du Québec

Mme Anne-Renée Meloche, Vice-présidente ressources humaines et communication, Groupe Meloche

M. Vincent Landry, Vice-président directeur général et chef des comptes nationaux, Québec, Banque Nationale du Canada

M. Jaime Freyre, Chef des opérations, Grands projets, Pomerleau

Mme Annie Pellerin, Vice-présidente ressources humaines et communication, Marmen

Pour une quatrième année consécutive, le conseil d'administration du CPQ reste en zone paritaire. Par ailleurs, le CPQ tient à exprimer sa profonde gratitude envers les administrateurs sortants, pour leur engagement et leur contribution significative à la mission de l'organisation.

3 bourses pour soutenir la relève

Dans le cadre de cette assemblée, le CPQ a également remis les bourses Ghislain-Dufour, destinées à reconnaître et à soutenir des étudiants universitaires en relations industrielles au Québec. Ces bourses honorent la mémoire de M. Ghislain Dufour, ancien président du CPQ, et soulignent l'importance de la relève dans le domaine des relations du travail.

Le CPQ tient à féliciter les lauréats et lauréates des Bourses Ghislain Dufour 2025 :

Razvan-Laurent Pelletier , étudiant à la maîtrise en gestion des ressources humaines à HEC, remporte la première bourse d'un montant de 2 500 $.

, étudiant à la maîtrise en gestion des ressources humaines à HEC, remporte la première bourse d'un montant de 2 500 $. Jean-Philippe Côté, étudiant à la maîtrise en science du travail et de l'emploi à l'Université Laval , se voit attribuer la deuxième bourse d'une valeur de 1 500 $.

, se voit attribuer la deuxième bourse d'une valeur de 1 500 $. Valérie Lemay, étudiante à la maîtrise en relations industrielles à l'Université de Montréal, reçoit la troisième bourse d'un montant de 1 000 $.

Le rapport annuel 2024 du CPQ revient sur les grandes réalisations et priorités de l'organisation.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825