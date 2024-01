MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) et la Maison du Père sont fiers d'inaugurer le Pavillon Robert-Lemaire, un nouvel immeuble de 54 studios pour hommes en situation de précarité ou d'itinérance.

Situés sur la rue Atateken dans l'arrondissement Ville-Marie, ces nouveaux logements accueillent depuis le 1er décembre, des hommes vulnérables qui sont suffisamment autonomes pour vivre en communauté, avec une supervision réduite. Ce milieu de vie sécuritaire, moderne et adapté aux besoins des locataires, bénéficiera de la présence d'intervenants sociaux de jour. Conçu autour d'une cour intérieure avec une entrée indépendante pour chaque studio, cet édifice permettra aux résidents de développer leur autonomie, tout en bénéficiant d'un accompagnement social et d'une salle communautaire pour se retrouver.

Ce projet réalisé au coût de 13 M$ a vu le jour grâce à l'appui de la Ville de Montréal et la contribution financière de près de 5 M$ du gouvernement du Canada via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la phase 1 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), de même qu'aux fonds propres de la SHDM qui a investi plus de 5 M$. De plus, grâce à une subvention du Programme rénovations majeures, la Ville de Montréal a contribué à hauteur de 2,4 M$ supplémentaires. Enfin, le gouvernement du Québec, en allouant 54 suppléments au loyer, permettra aux résidents de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger.

La SHDM reste propriétaire de l'immeuble et la Maison du Père en assurera la gestion.

Citations

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement des logements abordables pour les personnes dans le besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 54 nouveaux logements abordables sont maintenant accessibles aux Montréalais. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire pour résoudre la crise du logement et nous continuerons à travailler avec acharnement pour y parvenir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je me réjouis de l'inauguration du Pavillon Robert-Lemaire de la Maison du Père. Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement et de leurs partenaires, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie

« Notre gouvernement est mobilisé pour lutter contre l'itinérance. Notre participation financière a permis d'assurer l'abordabilité des logements et j'en suis très fière. C'est la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables portent leurs fruits. J'ai la ferme intention de continuer la collaboration avec mes collègues et les organismes sur le terrain pour développer des solutions de logement appropriées pour les personnes vulnérables. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Nous sommes dans un moment crucial de notre lutte à l'itinérance. Il faut renverser la tendance. Le plan d'action est clair, il suffit maintenant de le mettre en place dans toutes les régions. Le logement social et abordable fait partie intégrante de ce plan et c'est avec des projets comme celui d'aujourd'hui que l'on parviendra à accompagner les personnes en situation d'itinérance vers l'autonomie. C'est un bel exemple de l'importance de la collaboration de tous dans cette lutte à l'itinérance. Je remercie la Société d'habitation et de développement de Montréal, la Maison du Père ainsi que tous les partenaires du projet pour leur implication. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le Pavillon Robert-Lemaire offre un milieu de vie sécuritaire et accueillant à des hommes qui vivent une situation précaire. Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe à ce projet et je salue le travail de la Société d'habitation et de développement de Montréal, de la Maison du Père et de tous les partenaires qui, par leur contribution, ont permis à ce projet de voir le jour. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« L'accélération de la construction de logements sociaux est essentielle pour répondre durablement à la crise de l'habitation et soutenir les personnes vulnérables. Le Pavillon Robert-Lemaire permettra d'offrir un toit à 54 hommes à risque d'itinérance et aux prises avec des enjeux de santé mentale. Ces enjeux complexes nécessitent un accompagnement adapté et nous saluons la participation de l'ensemble des partenaires gouvernementaux et communautaires, qui a permis de réaliser ce projet. Cette mobilisation est essentielle pour poursuivre la mise en chantier des logements sociaux et répondre aux besoins croissants liés aux enjeux de santé mentale et à la crise des vulnérabilités. Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Pour notre administration, l'habitation est la solution pour répondre adéquatement à la crise des vulnérabilités qui sévit dans la métropole et ailleurs au pays. Grâce au travail de notre partenaire, la Maison du Père, et à l'expertise et aux importants investissements de la SHDM, 54 personnes pourront avoir un toit au-dessus de leur tête en plus d'obtenir les services dont elles ont besoin. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la réalisation de ce projet avec une contribution financière de 2,4 M$ et du soutien logistique et saluons l'implication des différents ordres de gouvernement. On le dit et on le répète, la solution durable pour lutter contre la crise des vulnérabilités, c'est la création de logements sociaux avec soutien communautaire et abordables. Aujourd'hui, on démontre une fois de plus notre engagement collectif et ferme à cet égard »,

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et responsable des finances par intérim, Ville de Montréal

« La SHDM est fière d'avoir coordonné et livré ce projet; c'est un exemple concret de notre contribution pour développer des solutions innovantes et pérennes afin de loger durablement les personnes les plus vulnérables. Cet accomplissement n'aurait pu voir le jour sans la nécessaire collaboration entre différents partenaires, permettant à 54 hommes en situation de précarité ou d'itinérance de signer un bail pour la première fois, et de bénéficier de l'accompagnement de la Maison du Père. »

Sophie Rousseau-Loiselle, directrice générale de la SHDM

« Le Pavillon Robert-Lemaire est l'aboutissement d'une synergie entre l'un de nos donateurs, feu Robert Lemaire, la SHDM, l'Office municipal d'habitation de Montréal et nous. C'est le cadeau d'un chez soi que l'on offre à des hommes qui pourront y vivre dans la dignité et la sécurité, sans craindre le lendemain. »

Jaëlle Begarin, présidente-directrice générale de la Maison du Père

Le Pavillon Robert-Lemaire en bref

1824 rue Atateken, arrondissement Ville-Marie

54 studios pour hommes en situation de précarité ou d'itinérance

Propriétaire : SHDM

Organisme gestionnaire : La Maison du Père

Budget : 13 M$

Architecture : Concept : Atelier Pierre Thibault Concept final et exécution : 2Architectures ( Louis-Paul Lemieux et Mounir Chabounia)

Génie structure : MLC Associés

Génie mécanique et électricité : AGM Génie Solutions

Entrepreneur : Blenda

