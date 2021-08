535 places subventionnées seront créées en services de garde éducatifs à l'enfance dans la région de la Chaudière-Appalaches

BEAUMONT, QC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Pour mieux répondre aux besoins de garde grandissants, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, annonce la création de 535 places supplémentaires en services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a fait cette annonce en compagnie de la députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, et de la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours.

Dans les derniers jours, le ministre de la Famille a annoncé la création totale de 9 014 places supplémentaires dans les territoires où les besoins sont les plus criants. Le gouvernement du Québec double ainsi le nombre de places annoncées en octobre dernier lors du lancement d'un appel de projets de 4 359 places, ce qui démontre la volonté d'offrir, à terme, une place pour chaque enfant.

Concrètement, ce sont 18 projets qui seront réalisés en Chaudière-Appalaches dans un délai maximal de 24 mois et qui aideront à résorber une partie du déficit de places. Ces projets pourront aussi voir le jour avant dans des installations temporaires.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, les SGEE qui ont obtenu de nouvelles places sont les suivants :

TERRITOIRE BUREAU COORDONNATEUR (TBC) INSTALLATION MUNICIPALITÉ NOMBRE DE PLACES MRC de Bellechasse CPE Belle Enfance Saint-Vallier 34 MRC de Bellechasse CPE Chatons d'Or Saint-Anselme 21 MRC de Bellechasse CPE Chatons d'Or Saint-Malachie 35 MRC de Bellechasse CPE L'Aquarelle Beaumont 16 MRC de Bellechasse CPE L'Aquarelle Saint-Michel 52 MRC de Bellechasse CPE L'Amhirondelle inc. Saint-Henri 80 MRC de Bellechasse Garderie Le Chaboté St-Lazare inc. Saint-Lazare-de-Bellechasse 5 MRC de Bellechasse 9431-7542 Québec inc. Saint-Anselme 70 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) CPE du Bois Joli inc. Lévis 31 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) CPE La Salopette inc. Lévis 2 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) CPE La Salopette inc. Lévis 18 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) CPE La Salopette inc. Lévis 10 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) 9021-8504 Québec inc. Lévis 2 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) Garderie Dandinosaure inc. Lévis 20 Ville de Lévis - arrondissement Chaudière-Ouest (anciennes municipalités de Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Rédempteur et Saint-Nicolas) 9253-8099 Québec inc. Lévis 5 MRC de Lotbinière CPE L'Envol de Lotbinière Saint-Apollinaire 67 MRC de Lotbinière CPE Nuit d'étoiles Sainte-Agathe-de-Lotbinière 38 MRC de Lotbinière CPE Allée d'étoiles Val-Alain 29 Total : 535 places

Citations :

« Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'annoncer plus de places que promises en octobre dernier lors du lancement de l'appel de projets. Comme gouvernement, on s'est engagé à compléter le réseau des services de garde et on fait un pas supplémentaire en ce sens. En octroyant plus de places que ce qui avait été d'abord prévu, on saute plusieurs étapes en plus de gagner près d'une année de délai dans les territoires où les besoins sont les plus criants. Je sais que dans la région de Chaudière-Appalaches, le soupir de soulagement sera grand. Non seulement ces services de garde de qualité favoriseront le développement de nos tout-petits, mais ils permettront aussi à de nombreux parents de la région de retourner sur le marché du travail. Je sais que ce n'est pas encore parfait et qu'il reste du travail à faire, mais je veux rassurer toutes les familles : nous mettons les bouchées doubles pour développer notre réseau afin qu'il reste à l'avant-garde. Je tiens finalement à remercier tous les promoteurs sur le terrain qui ont répondu à l'appel en grand nombre, ce qui démontre que nous avons tous l'objectif d'offrir des places à nos tout-petits. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Plusieurs secteurs de la région sont présentement en déficit criant de places subventionnées. L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour nos familles qui pourront bientôt profiter de ces centaines de nouvelles places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. La situation des parents de jeunes enfants n'est pas évidente en ce moment, et chaque geste posé pour résorber le manque de places doit être souligné. Notre gouvernement est en action et pose des gestes significatifs pour régler ce problème. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Notre région était en déficit criant de places subventionnées et les parents de jeunes enfants ont dû faire face à cette situation. Notre gouvernement est en action et a posé des gestes significatifs pour résorber le problème de manque de places. Nous travaillons tous ensemble pour accélérer le développement de ce réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, qui représente l'un des plus grands accomplissements de notre société. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

« En tant que députée de Lotbinière-Frontenac, je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui puisque mes concitoyennes et concitoyens auront bientôt du renfort qui les soutiendra dans leurs responsabilités parentales et surtout, qui offrira un environnement de qualité à leurs tout-petits. Je crois vraiment que les beaux jours sont devant nous et j'ai bien hâte de rencontrer de nouveau ces parents pour partager leur joie et leur satisfaction par rapport à ces nombreuses nouvelles places. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

L'appel de projets visait à créer des places dans les territoires de bureaux coordonnateurs qui sont actuellement les plus en déficit.

Les services de garde éducatifs à l'enfance retenus ont 24 mois pour créer les nouvelles places.

Les promoteurs pourront aussi offrir leurs places plus rapidement grâce à des installations temporaires jusqu'au moment où la construction permanente sera prête.

Cet appel de projets s'inscrit dans le Plan d'accélération de l'accessibilité des places en services de garde éducatifs à l'enfance, annoncé en 2019, qui comporte plusieurs mesures concrètes pour la réalisation des projets de places subventionnées.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 558-6039, [email protected]