MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - La 50e campagne Centraide du Grand Montréal a connu un franc succès en recueillant la somme record de 68,2 M$ afin d'agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. La générosité des donatrices et des donateurs, des entreprises, des institutions publiques et parapubliques, ainsi que des syndicats permettra d'appuyer quelque 375 organismes et projets communautaires qui aident une personne sur cinq à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud.

« Depuis 50 ans, Centraide est synonyme de solidarité, d'impact social et de générosité. Nous soulignons aujourd'hui l'aboutissement d'une campagne anniversaire marquante à bien des égards, malgré un contexte économique difficile », a mentionné Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. « Non seulement des milliers de bénévoles se sont impliqués et ont redoublé d'ardeur afin de donner vie au filet social du Grand Montréal, mais il s'agit du montant le plus important jamais récolté par Centraide. »

Les coprésidents de la campagne 2023, Janie C. Béïque et Guy Cormier, étaient heureux de cette campagne exceptionnelle. « Félicitations aux milliers de personnes qui ont investi énergie et créativité afin d'organiser des activités engageantes pour amasser des fonds. Lorsqu'on travaille tous ensemble, on est capable de réaliser de grandes choses », a souligné Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. « L'équipe du Fonds essaie toujours de donner son 110 % pour Centraide. Cette année, elle a redoublé d'efforts et j'en suis tellement reconnaissante. Je remercie aussi chaleureusement la grande communauté d'affaires de s'être unie et d'avoir été solidaire derrière Centraide. »

« Cette année, l'appui et la générosité des donateurs ont été remarquables malgré le contexte économique plus difficile, » a ajouté Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Pour moi, Centraide a cette capacité incroyable de rassembler celles et ceux qui veulent faire une réelle différence. Avec sa vision solidaire, Centraide agit comme le ciment de tout un écosystème déterminé à aider les gens. Et la campagne de cette année en a été, à nouveau, une belle démonstration. Encore une fois, donateurs et donatrices, organismes et bénévoles, ont travaillé de concert pour aider les personnes dans le besoin, mais aussi pour avoir un impact positif à long terme dans notre société. »

Remise des prix Solidaires

Centraide a profité de l'annonce du résultat de la 50e campagne pour remettre des prix Solidaires aux entreprises, organisations, syndicats et individus qui l'ont appuyé de manière exceptionnelle en 2023.

Les lauréat•es sont :

Solidaires Engagement d'entreprise (1 000 employé•es et plus) : Behaviour Interactif, CAE, Mouvement Desjardins, Pharmascience

Solidaires Engagement d'entreprise (999 employé•es et moins) : Fonds de solidarité FTQ, Nortera, Pharmaceutique Searchlight

Solidaires Mobilisation (1 000 employé•es et plus) : ABB, HEC Montréal, Ville de Longueuil

Solidaires Mobilisation (999 employé•es et moins) : ADM Aéroports de Montréal, Construction PCL, Groupe Dynamite, Levio

Solidaires Engagement citoyen : Robert Leblanc , Mercer Global Investments, Carole Pageau , retraitée de la STM, Geneviève Renaud

Solidaires Collaboration : Syndicat des Métallos, ArcelorMittal Produits longs Canada

En plus des Solidaires, Marc Gagnon, membre du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal de 2013 à 2021, s'est mérité le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire. Ce prix est remis annuellement à un ou une bénévole qui se distingue par la qualité de son engagement envers Centraide. M. Gagnon a siégé à divers de ses comités, dont le comité exécutif, de gouvernance, ainsi que celui des ressources humaines qu'il a présidé de 2014 à 2021. Il a également contribué aux réflexions de Centraide en matière de développement durable. Il a aussi agi en tant que représentant bénévole auprès de Centraide United Way Canada et des Centraide du Québec.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable acteur de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Son histoire remonte à 50 ans, lorsque cinq organismes de bienfaisance ont fusionné. En 2023, Centraide a investi 61,8 M$ dans la communauté, soit 86 % des fonds recueillis. Quelque 800 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide des organismes qu'il soutient. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide, visitez centraide-mtl.org.

Centraide du Grand Montréal célébrera ses 50 ans jusqu'au mois d'août 2024. Une multitude d'activités sont prévues lors des prochains mois pour souligner l'occasion. Pour plus d'informations, visitez centraide-mtl.org/50e

