QUÉBEC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Afin d'honorer leur engagement de construire 500 logements réservés aux personnes en situation d'itinérance, les gouvernements du Canada et du Québec ont sélectionné 22 projets d'habitation répartis un peu partout au Québec qui seront réalisés dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

C'est ce qu'a annoncé le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves-Duclos, et la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, lors d'une allocution prononcée à l'occasion des 4es États généraux de l'itinérance au Québec, qui prenaient fin aujourd'hui à Québec. Mme Chantale Jeannotte, adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Labelle, a également pris la parole.

Parmi les 22 projets sélectionnés, la ministre Duranceau a entre autres souligné la construction prochaine, à Québec, d'un immeuble de 23 chambres pour des personnes à risque d'itinérance ou en instabilité résidentielle, projet de la Société John Howard du Québec.

Le financement gouvernemental de ce projet et des 21 autres qui seront dévoilés prochainement découle des 900 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des 900 M$ annoncés par le Québec lors de sa mise à jour économique de l'automne 2023.

Ces sommes combinées ont permis jusqu'ici de faire progresser, en un an seulement, la construction de 8 000 logements sociaux et abordables, dont les 500 réservés aux personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir.

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 500 nouveaux logements abordables pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces états généraux nous montrent bien que la problématique de l'itinérance est préoccupante et nécessite une réponse globale. En matière de logement, nous franchissons aujourd'hui un pas de plus pour augmenter rapidement l'offre pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Nous souhaitons ainsi les aider dans leur cheminement et leur apporter une meilleure qualité de vie. Il importe maintenant de livrer rapidement ces logements pour les rendre disponibles dès que possible. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement et de leurs partenaires, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec

« Les 22 projets qui ont été retenus permettront d'offrir un toit aux personnes en situation d'itinérance. Il s'agit d'un autre geste concret pour aider ces personnes vulnérables à sortir de la rue et à retrouver leur dignité. L'itinérance est présente partout au Québec et les besoins sont en augmentation. Il faut renverser la tendance. Nous devons continuer d'unir nos forces et de travailler tous ensemble, notamment sur la question de l'accès au logement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Prévenir et réduire l'itinérance, c'est réaliser que les situations sont complexes. C'est parler de ressources d'hébergement, de sécurité, d'accompagnement, de soutien social, de cohabitation en ville et dans des milieux ruraux. Pour arriver à des résultats sur tous ces fronts, ainsi qu'à de meilleurs résultats, rien n'est mieux que de travailler ensemble, comme on veut tous le faire. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

Les ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille ces logements.

L'objectif du PHAQ est de mobiliser tous les partenaires qui peuvent mettre sur pied des projets de logements abordables. Ceux qui peuvent déposer des projets sont les coopératives, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation et les entreprises du secteur privé. Le PHAQ vise également à accélérer la construction de logements, c'est pourquoi ses normes prévoient que les projets devront être mis en chantier dans les 12 mois suivant leur sélection, délai qui s'étendra à 18 mois dans certaines circonstances.

Dans sa mise à jour économique du 21 novembre dernier, le gouvernement du Québec a prévu 208 M$ pour favoriser l'accès au logement : 184 M$ sur 4 ans seront injectés afin d'accélérer la construction de nouveaux logements, dont la moitié provient du gouvernement du Canada ; 17,8 M$ sur 4 ans permettront d'attribuer 500 nouvelles unités du Programme de supplément au loyer Québec aux jeunes quittant le système de protection de la jeunesse; 6,2 M$ sur 4 ans permettront d'accroître la capacité d'intervention du Tribunal administratif du logement.

Lancé en mars 2023, le FACL est une initiative de 4 G$ du gouvernement du Canada , laquelle a été bonifiée lors du budget 2024 d'une enveloppe de 400 M$, et qui vise à accélérer la construction de 112 000 logements à l'échelle du pays.

, laquelle a été bonifiée lors du budget 2024 d'une enveloppe de 400 M$, et qui vise à accélérer la construction de 112 000 logements à l'échelle du pays. En combinant les investissements du Québec et du Canada , c'est près de 2 G$ qui auront été prévus depuis un an pour accélérer la construction de logements au Québec.

