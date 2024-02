50 maires et mairesses souhaitent faire du transport collectif dans toutes les régions du Québec une véritable priorité nationale

MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Alors que le gouvernement du Québec prépare le prochain budget, nous, les 50 maires et mairesses membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), portons une vision audacieuse pour l'avenir de la mobilité dans toutes les régions du Québec.

Nous sommes à un moment charnière, celui où nous devons collectivement tracer la voie vers un avenir plus durable, plus accessible, et plus prometteur pour nos régions. Le transport collectif émerge comme une des clés de voûte de cette vision qui nécessite un investissement majeur qui doit se concrétiser rapidement, une décision responsable qui façonnera le visage de notre société.

En unissant nos voix, nous envoyons un message fort au gouvernement du Québec : la vitalité et le développement économique de chaque région dépendent d'une offre de transport collectif adéquate. Nous appelons à faire de cette vision une priorité nationale, un engagement envers l'épanouissement de nos collectivités.

Le transport collectif n'est pas seulement un moyen de déplacement, c'est le catalyseur d'une transformation positive. Répondre aux besoins croissants de notre population en développant des solutions de mobilité durable est une opportunité que le Québec ne peut se permettre de manquer. En plus d'assurer un accès simplifié pour la population aux services essentiels, le transport collectif est un élément phare du succès des projets de développement économique, et surtout, un levier incontournable pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'aménagement durable du territoire.

Les municipalités partagent cette vision et aspirent à améliorer et moderniser leurs services de transport collectif, mais nous faisons face à des défis de tailles pour y arriver. Des municipalités telles que Granby ou Gaspé ne peuvent selon la Loi sur les transports posséder et opérer leur propre flotte d'autobus, ce qui freine entre autres les efforts d'électrification. Des projets de modernisation et de refonte des services tels que ceux envisagés à Drummondville et Rimouski sont compromis par des fonds insuffisants dans les programmes gouvernementaux et l'impossibilité d'accéder à des outils de financement comme la taxe sur l'immatriculation ou les carburants.

Nous, élues et élus municipaux, souhaitons être des partenaires de choix dans la réalisation de cette priorité. C'est notre opportunité de construire un avenir où la mobilité est synonyme d'inclusion, de durabilité et de prospérité. Ensemble, faisons de cette vision une réalité pour chaque coin du Québec.

Martin Damphousse

Président de l'UMQ et maire de Varennes

Guillaume Tremblay

Premier vice-président de l'UMQ et maire de Mascouche

Geneviève Dubois

Deuxième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet

Julie Bourdon

Trésorière de l'UMQ et mairesse de Granby

Daniel Côté

Président ex-officio de l'UMQ et maire de Gaspé

Maud Allaire

Mairesse de Contrecœur

Michel Angers

Maire de Shawinigan

Doreen Assaad

Mairesse de Brossard

Évelyne Beaudin

Mairesse de Sherbrooke

Sylvie Beaumont

Mairesse d'Alma

Julie Boivin

Mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines

Younes Boukala

Président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseiller municipal de Montréal

Stéphane Boyer

Maire de Laval

Julie Brisebois

Mairesse de Senneville

Marc-Alexandre Brousseau

Maire de Thetford Mines

Guy Caron

Maire de Rimouski

Daniel Champagne

Maire de Gatineau

Pierre Charron

Maire de Saint-Eustache

Manon Cyr

Mairesse de Chibougamau

Diane Dallaire

Mairesse de Rouyn-Noranda

Joé Deslauriers

Maire de Saint-Donat

Julie Dufour

Mairesse de Saguenay

Claude Duplain

Maire de Saint-Raymond

Catherine Fournier

Mairesse de Longueuil

Normand Grenier

Maire de Charlemagne

Alexandra Labbé

Mairesse de Chambly

Stéphanie Lacoste

Mairesse de Drummondville

Guy Lafrenière

Maire de Lebel-sur-Quévillon

Xavier-Antoine Lalande

Maire de Saint-Colomban

Jean Lamarche

Maire de Trois-Rivières

Mathieu Lapointe

Maire de Carleton-sur-Mer

Benoit Lauzon

Maire de Thurso

Gilles Lehouillier

Maire de Lévis

Bruno Marchand

Maire de Québec

Beny Masella

Maire de Montréal-Ouest

Sophie Mauzerolle

Conseillère municipale de Montréal

Lise Michaud

Mairesse de Mercier

Claude Morin

Maire de Saint-Georges

Christian Ouellette

Maire de Delson

Dominique Ollivier

Conseillère municipale de Montréal

Isabelle Perreault

Mairesse de Saint-Alphonse de Rodriguez

Valérie Plante

Mairesse de Montréal

Cathy Poirier

Mairesse de Percé

Christine Poirier

Conseillère municipale de Laval

Liza Poulin

Mairesse de Blainville

Martin St-Laurent

Maire de Fermont

Mathieu Traversy

Maire de Terrebonne

Catherine Vallières-Roland

Conseillère municipale de Québec

