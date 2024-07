« Les jeunes, lorsqu'ils sont informés et responsabilisés, lorsqu'ils réalisent que ce qu'ils font fait vraiment la différence, peuvent en effet changer le monde. » - Jane Goodall

VIA Rail et le Hack Club collaborent à un voyage épique à travers le pays appelé « The Boreal Express » pour promouvoir le transport durable, la capacité d'action des jeunes, la technologie et les solutions climatiques.

VANCOUVER, BC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) collabore cet été avec le Hack Club, un réseau mondial à but non lucratif de jeunes codeurs, créateurs et constructeurs, pour une aventure ferroviaire à travers le pays, de Vancouver à Toronto, puis à Montréal.

Ce voyage est une occasion unique pour ces jeunes innovateurs de traverser les paysages naturels du Canada à bord de l'emblématique train Le Canadien, tout en soulignant l'importance de la gestion de l'environnement, de l'innovation chez les jeunes et des avantages du transport ferroviaire pour façonner un monde plus durable.

Cinquante codeurs du secondaire parmi les plus créatifs au monde, des activistes du changement climatique, des artistes et des entrepreneurs profiteront de ce voyage pour réaliser des projets et des ateliers pratiques axés sur la durabilité, les sciences écologiques et la recherche de solutions novatrices aux défis environnementaux.

Ce voyage unique à bord du train transcanadien de VIA Rail, Le Canadien, traversera des paysages à couper le souffle et des régions sauvages éloignées, soulignant l'importance de la gestion de l'environnement, de l'innovation chez les jeunes et des avantages écologiques des voyages en train.

Priorité à l'environnement et favoriser la responsabilisation des jeunes

La collaboration entre le Hack Club et VIA Rail vise à inspirer une nouvelle génération de défenseurs de l'environnement et d'innovateurs. Des artistes canadiens renommés se produiront également pendant le voyage, ce qui permettra de mettre en valeur la riche mosaïque culturelle du pays. Parmi ces artistes, on compte les anciennes vedettes du Cirque du Soleil Mooky McGuinty et « Ryu » Yamazumi, le comédien de vaudeville torontois John Park et la vedette folklorique canadienne Aleksi Campagne, qui reflètent ensemble la diversité et la créativité du Canada.

L'engagement de VIA Rail : Se faire le champion du transport ferroviaire de passagers en tant que solution durable

Le train est l'un des moyens de transport les plus respectueux de l'environnement et VIA Rail entend être un moteur de changement pour un transport plus durable au Canada.

En tant que service national de transport ferroviaire de passagers, VIA Rail a également une responsabilité qui va au-delà de l'offre de transport durable aux Canadiens et aux Canadiennes. En collaborant avec le Hack Club, VIA Rail confirme son engagement à agir aujourd'hui pour un avenir meilleur, afin d'avoir un impact positif sur la vie des gens qui nous entourent.

La mission du Hack Club est de donner aux jeunes les moyens de créer un avenir plus durable, ce qui rejoint parfaitement le mandat de VIA Rail, qui est d'offrir un réseau de transport sécuritaire, accessible et respectueux de l'environnement, connectant de façon transparente les collectivités canadiennes.

Participez au voyage

VIA Rail et le Hack Club invitent le public et les médias à suivre cet incroyable voyage grâce à des mises à jour régulières sur les médias sociaux.

Le train partira de Vancouver le lundi 22 juillet et s'arrêtera à Jasper, Edmonton, Saskatoon, Melville, Winnipeg, Sioux Lookout, Hornepayne et dans de nombreuses autres communautés sur le trajet avant d'arriver à Toronto le vendredi 26 juillet. Les membres du Hack Club prendront le train de Toronto à Montréal le dimanche 28 juillet pour terminer leur voyage.

Cette collaboration vise non seulement à inspirer une conscience environnementale, mais aussi à souligner le rôle des jeunes dans la construction d'un monde plus durable.

Une trousse média, comprenant des photos d'archives, des vidéos et des informations sur Le Canadien, ainsi que des photos du voyage qui seront ajoutées chaque jour, est disponible ici.

Citations de nos partenaires

« Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives telles que cette traversée du pays par VIA Rail et le Hack Club. Grâce à ces initiatives, les jeunes sont dotés des moyens nécessaires pour s'attaquer aux problèmes les plus urgents de la planète. Depuis 2015, notre gouvernement a présenté un plan fiable, concret et efficace pour soutenir le développement des jeunes : de CanCode - un programme qui, à ce jour, continue de soutenir les compétences numériques et de codage de plus de 4,5 millions d'étudiants - aux initiatives importantes ici même à Vancouver Granville, où nous soutenons l'emploi des jeunes dans l'industrie de la technologie à Byte Camp par l'intermédiaire du programme Emplois d'été Canada. Nous continuerons à veiller à ce que les voix, les compétences et les aspirations des jeunes Canadiens soient au cœur de l'important travail de construction d'un Canada plus juste pour tous. »

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville et secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Le codage est ce qui se rapproche le plus d'un superpouvoir. Avec ce voyage, nous espérons inspirer la prochaine génération d'ingénieurs à mettre leurs compétences au service de la planète. »

Zach Latta, fondateur du Hack Club

« Nous avons besoin que les jeunes voient et apprécient la nature sauvage pour qu'ils la valorisent et veuillent la protéger. Nous espérons que c'est ce qui se passera au cours de cette aventure à travers le Canada.

Christina Asquith, cofondatrice du Hack Club

« Notre collaboration avec le Hack Club souligne le désir de VIA Rail d'avoir un impact positif sur la vie des Canadien.nes. Nous ne sommes pas seulement un service de transport ferroviaire de passagers ; nous sommes un moteur de changement, déterminé à agir aujourd'hui pour un avenir meilleur. Ce partenariat témoigne de notre conviction qu'ensemble, nous pouvons inspirer et nourrir la prochaine génération d'innovateurs qui continueront à promouvoir le transport ferroviaire de passagers, la durabilité et la responsabilité écologique.

Michael Acosta, chef de la direction aux affaires commerciales, VIA Rail Canada

À propos du Hack Club

Hack Club est un réseau mondial à but non lucratif de créateurs et d'étudiants de clubs de codage de niveau secondaire où les jeunes sont en mesure de bâtir l'agence, le réseau et le talent technique pour imaginer et faire de grandes choses dans le monde. Fondés en 2014 par Zach Latta, 16 ans, les Hack Clubs sont aujourd'hui présents dans près de 400 écoles secondaires et accueillent 10 000 étudiants chaque année. Pour en savoir plus, veuillez consulter leur site web : https://hackclub.com.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2023 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site internet : https://corpo.viarail.ca/fr/.

