50 000 $ pour le soutien psychologique des étudiants d'écoles supérieures d'art !

QUÉBEC, le 25 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce l'octroi d'une somme de 50 000 $ à l'Association des écoles supérieures d'art du Québec pour le déploiement d'un soutien psychologique dans le secteur de la formation en art. Cet investissement vise exclusivement la communauté étudiante des écoles d'art du Québec.

L'aide financière accordée à l'organisme a pour objectif de permettre la poursuite du déploiement des services de soutien psychosocial offerts à la communauté étudiante des écoles supérieures d'art membres de l'Association. Plus précisément, la somme octroyée permettra à 12 écoles de maintenir l'offre des services directs de soutien psychologique à la population étudiante, notamment pour atténuer les conséquences de la pandémie.

Les écoles supérieures d'art remplissent un rôle fondamental pour la relève artistique québécoise et le dynamisme culturel. Elles font partie d'un ensemble de formations en art essentiel dans lequel la santé mentale et la sécurité des personnes constituent des incontournables pour la réussite.

Rappelons que le ministère de l'Enseignement supérieur a présenté, le 2 septembre 2021, le Plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, qui vise à soutenir les réseaux de l'enseignement collégial public et privé subventionné, ainsi que l'enseignement universitaire, dans la mise en œuvre de pratiques et de mesures favorisant le bien-être et le développement d'une santé mentale florissante chez les membres de la population étudiante. L'aide financière annoncée aujourd'hui vient bonifier, dans ce sens, l'investissement du gouvernement du Québec.

« Notre gouvernement tient à ce que les Québécois aient accès à des services de soutien en matière de santé mentale. Cet investissement facilitera certainement la réussite de nombreux étudiants de 12 écoles supérieures d'art. Soutenir la relève, c'est aussi soutenir toute notre industrie culturelle! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très heureuse de ce que représente cette annonce de ma collègue Nathalie Roy pour les étudiantes et les étudiants des écoles supérieures d'art du Québec. Il est impératif de les soutenir, car à l'instar des membres du réseau collégial et universitaire, la pandémie et l'isolement ont eu un impact important sur leur santé mentale. Favoriser une santé mentale positive, c'est également encourager la persévérance et la réussite, et c'est toute notre société qui en récolte les bénéfices. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Les écoles membres de l'Association des écoles supérieures d'art du Québec qui bénéficieront de l'aide financière du ministère de la Culture et des Communications sont les suivantes :

École de danse contemporaine de Montréal;

École nationale de cirque;

École nationale de l'humour;

École nationale de théâtre du Canada ;

; L'École supérieure de ballet du Québec;

Institut national de l'image et du son;

Musitechnic;

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec;

École de cirque de Québec;

L'École de danse de Québec;

École nationale de la chanson;

École des arts numériques, de l'animation et du design.

