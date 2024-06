5 M$ pour la bonification de l'offre de l'Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau

BAIE-COMEAU, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de cinq millions de dollars pour la bonification de l'offre de l'Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau.

Cette contribution sera consacrée à l'agrandissement de l'établissement, à l'amélioration du confort des chambres existantes et à la bonification des services touristiques offerts sur place.

Plus précisément, l'aide accordée servira à :

l'ajout de 37 nouvelles chambres et d'un ascenseur;

l'aménagement de stationnements et l'aménagement paysager;

l'amélioration de l'isolation des chambres existantes;

l'aménagement d'infrastructures récréotouristiques.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de la Côte-Nord. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme dans cette région s'élevait à plus de 220 millions de dollars, selon les plus récentes statistiques. La région compte plus de 390 entreprises et plus de 2 550 emplois liés au tourisme.

Citations

Nos objectifs en matière de tourisme sont ambitieux : augmenter l'affluence touristique dans toutes les régions du Québec sur quatre saisons. Nous visons à accueillir annuellement 65 millions de visiteurs d'ici 2026. À cette fin, il est primordial d'augmenter notre capacité d'hébergement pour répondre aux attentes élevées des touristes. Nous continuerons d'investir pour stimuler la croissance du secteur et de soutenir nos entrepreneurs en tourisme. Nos communautés bénéficieront ainsi pleinement des retombées significatives du tourisme.

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec la beauté de ses paysages et de ses attraits, la Côte-Nord a un potentiel de développement touristique énorme. Je suis ravie que notre gouvernement investisse dans notre région pour augmenter notre capacité hôtelière et bonifier notre offre touristique. »

Kateri Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Ce projet contribuera à générer des nuitées supplémentaires dans la région, et ainsi, à dynamiser l'économie locale en attirant davantage de visiteurs et en favorisant leur rétention. Je tiens à saluer la vision de l'équipe de l'Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, qui contribue à l'expansion du secteur touristique de la ville et de ses environs. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à M. Desbiens, maire de Baie-Comeau, ainsi qu'à M. Montigny, député de René-Lévesque, et à leurs équipes respectives pour leur soutien précieux. Nous remercions également le ministère du Tourisme pour sa collaboration exceptionnelle. Sans leur aide à tous, nos projets n'auraient pas pu voir le jour. »

Pierre Blouin, président de Le Groupe Blouin inc.

Faits saillants

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Depuis la création du PARIT en 2021, 269 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 110 projets. La ministre Proulx a annoncé récemment que 25 millions de dollars additionnels sont disponibles pour 2024-2025, portant l'enveloppe globale à 294 millions de dollars. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 628 millions de dollars.

Les objectifs du PARIT sont les suivants : Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.



