5,6 M$ pour l'égalité entre les femmes et les hommes : des projets dans toutes les régions du Québec

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce que des ententes sectorielles de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ont été conclues dans les 17 régions administratives du Québec. La mise en œuvre de ces ententes est appuyée par un investissement de 5,6 millions de dollars couvrant la période 2023-2024 à 2026-2027.

Le déploiement d'ententes sectorielles en matière d'égalité contribue à mieux adapter les interventions gouvernementales aux réalités régionales, pour permettre de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces ententes visent également à mobiliser des partenaires issus de divers secteurs, dont les milieux gouvernemental, municipal et communautaire, dans le but d'élaborer des projets porteurs adaptés aux besoins de chaque région. En travaillant ensemble, ces différents acteurs peuvent réaliser des projets structurants qui tiennent compte des priorités régionales et auront des retombées positives pour l'égalité.

Citations :

« Ces 17 ententes sont un pas de plus vers une égalité réelle, partout au Québec, et j'en suis fière. En soutenant des initiatives adaptées aux réalités locales et en mobilisant des partenaires autour de projets porteurs pour nos communautés, le gouvernement du Québec pose un geste concret pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble du territoire. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement donne aux régions les moyens d'agir sur les enjeux qui les concernent directement. Ces ententes reflètent notre volonté de soutenir des initiatives enracinées dans le milieu, pour faire avancer concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes. En favorisant la participation de toutes et tous à la vie collective, on contribue à bâtir des milieux où chacun peut réellement trouver sa place et s'épanouir. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

« Les ententes sectorielles sont un levier pour le développement d'actions régionales en matière d'égalité. L'expertise des Tables régionales de groupes de femmes permet de bien cibler les besoins de chaque région et d'y répondre. Les partenariats créés au fil des ententes permettent à toute une région de bouger pour l'égalité. »

Nathalie Bernier, vice-présidente, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Renseignements complémentaires :

Cet investissement s'inscrit dans l'action transversale 9 de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 , élaborée en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

, élaborée en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le financement accordé peut être reconduit au terme de la période couverte, sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires et des conditions en vigueur. Chaque entente est conclue entre le Secrétariat à la condition féminine, au moins une municipalité régionale de comté (ou un organisme équivalent) et d'autres partenaires engagés à faire progresser l'égalité sur leur territoire.

Les Tables régionales de groupes de femmes, implantées dans toutes les régions administratives du Québec, et le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec possèdent une expertise régionale et nationale en matière de condition féminine. Ces organismes collaborent activement au déploiement d'ententes sectorielles en égalité et à leur mise en œuvre, de manière à tenir compte des besoins et priorités de chaque région.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les ententes sectorielles de développement en matière d'égalité : https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/droits-liberte/egalite-femmes-hommes/ententes-sectorielles-developpement-egalite-femmes-hommes

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 367 330-4179, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]