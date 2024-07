4e phase du Programme Vert de l'ACDQ - Objectif : Réduire significativement le nombre d'articles à usage unique dans les cliniques dentaires

MONTRÉAL, le 18 juill. 2024 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) lance la quatrième phase de son Programme VERT, ayant comme objectif d'améliorer la gestion des matières résiduelles en cliniques dentaires et de réduire significativement le nombre d'articles à usage unique utilisés chaque année.

Les cliniques dentaires font face à des défis importants dans la gestion de leurs matières résiduelles. En raison de la nature de leurs activités, elles sont de grandes utilisatrices de produits à usage unique, d'emballages de plastique et de matières particulières pour lesquelles les alternatives sont rares et les débouchés limités. Consciente de ces enjeux, l'ACDQ a entrepris des démarches afin d'aider ses membres dans la mise en place de pratiques écoresponsables au sein de leur clinique. Après les phases de recherches, de mise sur pied et d'approches des fournisseurs, c'est maintenant l'accompagnement de 20 cliniques dentaires vers cet objectif qui s'amorce, avec l'appui de Recyc-Québec et sous les conseils et la supervision de Stratzer, leader au Québec dans la planification, l'opération, la caractérisation et l'optimisation de la gestion des matières résiduelles.

Le Programme VERT

Le Programme VERT est un programme de gestion des matières résiduelles (GMR) adapté aux cliniques dentaires et développé en 2019 par l'ACDQ en collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Seule initiative du genre dans le domaine de la santé dentaire au Québec, le Programme VERT a pour objectif d'orienter les cliniques dentaires dans l'adoption de pratiques environnementales novatrices, notamment dans la gestion des matières résiduelles et en favorisant l'achat responsable.

En date d'aujourd'hui, des alternatives durables ou des procédures d'élimination responsable pour 38 articles à usage unique ont été identifiées à l'intérieur du Programme VERT. L'ACDQ appelle toutes les cliniques dentaires du Québec à s'inspirer de son Programme VERT pour adapter leur pratique et à contribuer à sa croissance.

« L'engouement pour le projet actuel nous a agréablement surpris. Les 20 cliniques participantes avaient déjà commencé à mettre en place des actions du Programme VERT, même avant la rencontre de lancement. D'ailleurs, depuis près d'un an, d'autres cliniques dentaires adoptent les bonnes pratiques du Programme VERT par elles-mêmes dans leur quotidien », affirme le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

« Il ne s'agit que des premiers pas de cette phase du Programme VERT. En l'implantant activement dans 20 cliniques, on estime réduire de 240 000 le nombre d'articles à usage unique utilisés dans la prochaine année. Cela nous permettra également de recueillir au passage les rétroactions nécessaires afin d'universaliser le programme et de permettre au plus grand possible nombre de cliniques dentaires de l'appliquer », conclut le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe 4300 dentistes, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Elle a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

