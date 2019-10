4e édition du Village de Noël de Montréal - La plus grande féérie du temps des Fêtes à travers l'île

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le « Village de Noël de Montréal » revient au Marché Atwater chaque fin de semaine entre le 29 novembre et le 22 décembre 2019. Pour cette 4e édition, le plus grand marché de Noël de Montréal proposera une programmation culturelle et culinaire unique ainsi qu'un tout nouveau monde magique pour les enfants 100 % gratuit. Le « Grand Circuit Féérique de Montréal » complètera l'expérience en offrant aux visiteurs un parcours inédit des activités hivernales à travers l'île.

L'événement est unique à Montréal, à la fois par sa programmation et par son ampleur. Il s'agit tout d'abord du plus grand marché de Noël de l'île, avec 40 chalets, près de 80 artisans locaux et régionaux et les vendeurs de sapins du Marché Atwater, intégré à l'événement. Des chorales et des concerts, des lectures de contes, du cinéma en plein air et de nombreuses animations, en plus de la présence du père Noël bien sûr, sont par ailleurs proposés gratuitement au public. Cette programmation est couronnée de tout un segment culinaire avec cabane à sucre de Noël et autres points de restauration, ainsi que des soirées gourmandes, dont la célèbre Montréal Raclette Party. Cette dernière attire chaque année 5000 personnes qui apprécient l'ambiance d'une véritable raclette géante, fondue autour d'un chaleureux brasier et dégustée devant la projection en plein air d'un film de Noël.

La nouveauté principale de l'édition 2019 est sans conteste la bonification du « Royaume des Lutins », grande animation gratuite destinée aux plus petits. Dans un décor enchanteur et plein de surprises, les enfants seront conviés à participer à une aventure interactive qui les mènera sur les traces des lutins. Et en clôture de l'événement le 22 décembre aura lieu le « Grand Bal et Festin des Lutins », au cours duquel 1000 repas de Noël seront offerts gratuitement aux familles. Avec ces deux opérations, l'événement entend faire de l'esprit de Noël une réalité en termes d'inclusion sociale.

100 000 personnes sont attendues à cette 4e édition du Village de Noël de Montréal, chaque fin de semaine entre le 29 novembre et le 22 décembre 2019 aux abords du Marché Atwater. De plus, le public est invité à profiter d'une série d'autres activités hivernales à travers la ville, identifiées sur une carte. Ce tout premier « Grand Circuit Féérique de Montréal » est une initiative de l'équipe du Village de Noël de Montréal afin de renforcer la contribution de l'événement au prolongement de la saison touristique.

Nouveautés 2019

Expérience immersive pour enfants « Le Royaume des Lutins » offerte gratuitement par l'Arrondissement du Sud-Ouest avec décors enchanteurs, animations et cadeaux

« Grand Bal et Festin des Lutins » en clôture de l'événement le 22 décembre au cours duquel 1000 repas de Noël seront offerts gratuitement aux familles par l'Arrondissement du Sud-Ouest

Vendeurs de sapins

Jeux d'évasion (en partenariat avec Amaze Montréal)

Cabane à sucre de Noël

« Grand Circuit Féérique de Montréal » qui réunit sur une carte de la ville une sélection d'activités pour le temps des Fêtes. Parmi celles-ci, « Noël So Pop à Côte-des-Neiges », le premier mini-Village de Noël accueilli par une société de développement commercial (SDC Côte-des-Neiges).

Citations

« Grâce au soutien financier de nos partenaires, dont l'Arrondissement du Sud-Ouest et Tourisme Montréal, nous sommes fiers de présenter une 4e édition bonifiée de notre événement principal au Marché Atwater, tout en l'intégrant dans un Grand Circuit Féérique de Montréal, le premier du genre. La magie de Noël se répandra d'ailleurs aussi dans le quartier Côte-des-Neiges, avec la précieuse collaboration de la SDC locale Expérience Côte-des-Neiges. L'aventure continue, et c'est une grande joie d'être si bien entourés ». - a déclaré la directrice générale du Village de Noël de Montréal, Line Basbous.

« C'est impressionnant de voir se rassembler autour de cette programmation d'activités constamment enrichie, autant de citoyens de tous les âges et tous les horizons, du Sud-Ouest comme de partout à Montréal. Cette année, nous sommes heureux de bonifier notre partenariat qui contribue déjà à stimuler la vitalité économique du Sud-Ouest, afin d'offrir aux enfants le Royaume des Lutins, qui leur propose plusieurs nouvelles activités gratuites, sans oublier les cadeaux! Avec le Festin des lutins, nous espérons permettre à des familles qui pourraient traverser des périodes difficiles, de profiter de l'esprit de Noël avec un repas copieux. » a souligné le maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

À propos

Avec une structure nourrie par le bénévolat, les échanges humains et les collaborations locales ainsi qu'un mode de production basé sur le recyclage, l'achat de seconde main et les circuits courts, le Village de Noël de Montréal (OBNL) se déploie fièrement dans un environnement authentique. La mission de l'organisme est double : d'une part, recréer à Montréal l'enchantement des événements européens du temps des Fêtes, tout en mettant en valeur les traditions et les talents d'ici et, d'autre part, offrir cette magie au plus grand nombre, dans un objectif d'inclusion sociale, notamment grâce à une entrée au site et à des animations 100 % gratuites. Visitez le site web du Village de Noël de Montréal, abonnez-vous à ses médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter et participez à la conversation avec le mot-clic #noelmtl.

Tous les détails seront dévoilés lors de la conférence de presse de lancement, en présence notamment de Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui prononcera une allocution et inaugurera l'Arche de Noël placée à l'entrée du site de l'événement. Date et lieu de la conférence de presse : mardi le 5 novembre à 11h00 à la Place du Marché (coin Saint-Ambroise et Atwater).

Des photos des éditions précédentes peuvent être téléchargées au www.noelmontreal.ca/presse.

