4e édition de la Journée des finissantes et des finissants - Hommage aux finissant.e.s 2023 du Québec : une journée exclusive pour les célébrer et leur exprimer notre fierté

MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Journée des finissantes et des finissants du 16 juin, la population québécoise est conviée à une grande vague de félicitations et de reconnaissance à l'égard des finissant.e.s, du primaire à l'université, en passant par la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Cette 4e édition est une initiative du Réseau québécois pour la réussite éducative, Alloprof et Télé-Québec.

Une vaste célébration nationale en l'honneur des finissant.e.s

Au cours des dernières semaines, des milliers de jeunes et d'adultes ont terminé leurs études ou ont fait la transition d'un cycle à un autre. Il s'agit d'une étape significative qui a exigé son lot de détermination, de courage, de dévouement et de ténacité. Puisque la réussite éducative concerne tous les acteurs de la société, la Journée des finissantes et des finissants offre une occasion unique pour la population québécoise d'exprimer sa fierté à l'égard du chemin qu'ils ont parcouru et de les encourager face à la nouvelle étape qu'ils entament.

Selon un sondage Léger réalisé en 2022 pour le compte du RQRÉ, 59% des Québécois.e.s. considèrent que le diplôme est aussi important qu'avant la pandémie afin d'occuper un bon emploi. Le diplôme représente un outil inestimable pour se créer de nouvelles opportunités sur le marché de l'emploi qui se transforme à grande vitesse en cette ère de progrès technologique, mais il représente également un outil pour s'accomplir sur le plan personnel.

Différentes façons de participer

Créer une grande vague de félicitations en partageant, le 16 juin, un message de fierté sur les médias sociaux accompagné de votre propre photo de finissant.e et du mot-clic #Fiersdenosfinissants

Honorer les finissant.e.s de votre municipalité, de votre organisation ou de votre entourage en vous inspirant de gestes simples qui valoriseront leurs parcours. Des trousses téléchargeables présentent plusieurs idées d'activités sur le site de la campagne : www.journeedesfinissants.com/participer

Grand concours Alloprof

Alloprof invite la population à participer au concours « Fiers de nos finissants » afin de souligner la réussite d'un élève terminant son parcours du primaire ou du secondaire. À gagner : une carte-cadeau de 500 $ dans un magasin au choix pour récompenser la réussite scolaire. Le concours se termine le 18 juin 2023 à 23 h 59. Pour participer, visitez le site www.alloprof.qc.ca/fr/concours/concours-fiers-de-nos-finissants-2023

CITATIONS

« Cette 4e édition de la Journée des finissantes et des finissants aspire à mettre en lumière la valeur du diplôme. Un diplôme est l'aboutissement d'un parcours qui nous enseigne les vertus du travail, la détermination et la persévérance, tout en nous permettant de découvrir l'étendue de nos intérêts, de nos passions et de nos talents. Nous vous invitons aujourd'hui à célébrer les finissant.e.s 2023 ainsi qu'à applaudir les accomplissements et tous les parcours scolaires. » - Les instigateurs de la Journée des finissants

« Dans le cadre de la Journée des finissantes et des finissants, je veux témoigner de mon profond respect et ma grande fierté envers les diplômés du Québec, qui ont fait preuve d'une persévérance inébranlable. Chaque étape de la vie est cruciale, et il est essentiel de célébrer ces accomplissements significatifs. Le 16 juin prochain, j'invite les Québécoises et Québécois à se joindre à cette célébration pour saluer les efforts de nos finissants. » - Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Chaque étape d'un parcours scolaire exige de la détermination, de la résilience et de la persévérance. En cette Journée des finissantes et des finissants, je tiens à féliciter tous les diplômés qui deviendront à leur tour des acteurs de changement et contribueront à bâtir le Québec de demain. Ensemble, unissons nos voix pour leur souhaiter un avenir prometteur, des défis stimulants et de s'épanouir dans tout ce qu'ils entreprendront! » - Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Les finissants et les finissantes du Québec atteignent aujourd'hui une étape charnière de leur vie, tout niveau scolaire confondu. Leur persévérance et leur résilience démontrées au cours de leur parcours scolaire sont exemplaires. En cette Journée des finissantes et des finissants, saluons leurs accomplissements exceptionnels et applaudissons tous ceux et celles qui ont fait preuve de détermination tout au long de cette année, couronnée par l'obtention de leur diplôme. Leur réussite est une source immense de fierté. Félicitations à tous! » - Isabelle Charest, Ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Pour en savoir plus sur la Journée des finissantes et des finissants, visitez le site Internet: https://journeedesfinissants.com/

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) est le fruit de la volonté de ses membres, les Instances régionales de concertation, de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficient qui répond à leurs besoins. Riches d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

Le RQRÉ coordonne les Journées de la persévérance scolaire.

À propos d'Alloprof

Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussites, en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des services et des ressources en ligne avec l'aide d'une équipe d'enseignants et de professionnels passionnés. Alloprof aide annuellement 550 000 élèves du Québec, 60 millions de fois.

À propos de Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Multiplateforme, Télé-Québec propose une programmation unique qui a pour but de cultiver le gout du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de susciter la réflexion, de promouvoir la vie artistique et culturelle d'ici ainsi que de refléter les réalités régionales et la diversité du Québec. Outre son siège social établi à Montréal, la Société compte 10 bureaux régionaux. Que ce soit sur son site Web ou avec son application, Télé-Québec propose tous ses contenus vidéo sur tous les écrans, et ce, gratuitement. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter, YouTube, TikTok et Instagram, telequebec.tv

