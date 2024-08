48 nouveaux logements sociaux et abordables seront construits à Thetford Mines

THETFORD MINES, QC, le 20 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, l'adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles) et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, est fière de souligner le début des travaux de construction de 48 logements sociaux et abordables pour des familles, des personnes aînées et des personne seules à Thetford Mines. Il s'agit d'un investissement totalisant plus de 14 M$.

L'annonce a eu lieu en présence l'adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles) et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Elle était accompagnée du maire de la Ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau et du promoteur immobilier du projet, M. David Vincent.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) accorde 8,1 M$ aux promoteurs pour la réalisation de leur projet d'habitation, qui portera le nom de complexe Aura, par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ). Les promoteurs, M. David Vincent et Mme Jessica Vincent de DJV Immobilier, ainsi que M. Raphaël Gagné de Property Peak Performance ont ajouté une mise de fond pour l'achat du terrain. La Ville de Thetford Mines accorde pour sa part un crédit de taxes pour une durée maximale de 35 ans.

Ce nouveau complexe de 48 logements sociaux et abordables d'une chambre à coucher sera réparti en deux bâtiments de 24 logements. Ils seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et un ascenseur sera installé dans chacun des bâtiments. De plus, les résidents pourront profiter de plusieurs installations, comme, la climatisation, des fenêtres triple vitrages ainsi qu'une isolation supérieure. Des bornes de recharges pour les voitures électriques seront également disponibles.

Citations :

« Notre engagement d'accroître la construction de logements abordables se poursuit. Il faut saluer le travail de tous les partenaires impliqués dans l'habitation. Grâce à la mise en commun de nos efforts, et aux leviers financiers que met en place le gouvernement, l'offre de logement pourra augmenter significativement et rapidement. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Il est important de souligner le travail des promoteurs qui ont initié ce projet d'habitation. Grâce au soutien financier de notre gouvernement, ces nouveaux logements viendront répondre à des besoins importants en logement abordable pour notre communauté. »

Isabelle Lecours, adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation (volet lutte contre la violence et l'intimidation chez les jeunes et dans les écoles) et députée de Lotbinière-Frontenac

« L'accessibilité au logement est un enjeu prioritaire pour la Ville de Thetford. Nous sommes très fiers de contribuer à la réalisation de ce projet et tenons à remercier les promoteurs qui l'ont initié. Il permettra d'offrir un bel environnement de qualité à une clientèle spécifique qui, sans la collaboration de tous les intervenants, n'aurait pas la possibilité de se l'offrir. »

Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines

« En tant que promoteurs, Jessica, Raphaël et moi sommes fiers d'avoir été sélectionnés dans le programme PHAQ. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à la communauté des logements de qualité, et cela, à un prix abordable. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés, de près ou de loin, tout au long des nombreuses exigences auxquelles nous avons dû répondre. »

David Vincent, promoteur

Fait saillant :

Certains ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Thetford .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source: Justine Vezina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information: Relations auprès des medias, Société d'habitation du Québec, [email protected]