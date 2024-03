Une étude d'Environics Research commissionnée par Dialogue révèle que la population canadienne compte plus que jamais sur ses avantages sociaux au travail, et que 8 personnes sur 10 souhaitent que leur employeur leur offre suffisamment de soins virtuels.

MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - Les Canadiens connaissent une baisse de leur bien-être général et s'attendent à ce que leur employeur leur offre des avantages clés pour les soutenir en 2024. Un nouveau rapport commissionnée par Dialogue Technologies de la Santé inc , la principale plateforme de soins et de bien-être au Canada, et réalisé par la firme canadienne d'études de marché Environics Research , révèle que 71 % des travailleurs canadiens sont devenus plus conscients de leur santé au cours des dernières années. Malgré cela, un Canadien sur trois a une opinion négative de son état de bien-être actuel, notamment dans les domaines de la santé physique et mentale, du sommeil et du bien-être financier, qui, pour beaucoup, se sont détériorés au cours de la dernière année.

La santé et le bien-être en milieu de travail au Canada en 2024 fait la lumière sur ces questions, en présentant de nouvelles tendances et points de vue sur le bien-être des travailleurs canadiens, ainsi que sur les perspectives des leaders en ressources humaines. Il met également en évidence les obstacles à l'amélioration de la santé et le rôle que les employeurs sont censés jouer. Le rapport révèle que plusieurs obstacles empêchent les employés d'agir, notamment les contraintes financières (39 %), le manque de motivation (41 %) et le simple manque de temps pour s'occuper de leur bien-être (45 %).

« Prendre soin de son bien-être ne se limite pas à chercher de l'aide lorsque l'on ne se sent pas bien. Cela signifie maintenir un mode de vie sain avec des solutions accessibles pour réduire le stress au quotidien », a déclaré Dre Stephanie Moynihan, directrice médicale associée chez Dialogue. « Pour y parvenir, les Canadiens doivent disposer des bons outils, qui vont des solutions fondées sur le traitement aux ressources en libre-service, en passant par les traqueurs d'habitudes saines et les défis en matière de bien-être, et les employeurs doivent expliquer clairement ces solutions à leurs employés. »

En ce qui concerne les avantages sociaux au travail, le rapport révèle plusieurs résultats qui illustrent le fossé entre les Canadiens et leurs employeurs. Alors que près de la moitié des employés (47 %) souhaitent améliorer leur bien-être et prévoient utiliser les avantages sociaux pour y parvenir, ils se disent insatisfaits du niveau de soutien dont ils bénéficient actuellement :

La moitié d'entre eux considèrent que leur régime d'avantages sociaux est insuffisant ou déclarent qu'il ne répond pas à leurs besoins en matière de bien-être.

Quatre personnes sur dix déclarent que leur employeur ne rend pas la santé mentale des employés une priorité.

Seuls 18 % indiquent que leurs gestionnaires sont équipés pour reconnaître et soutenir la santé mentale de leurs équipes.

En réalité, les employés ne perçoivent pas toujours les efforts déployés par les employeurs pour améliorer leur bien-être. En fait, une majorité de leaders en RH (86 %) affirment que leur organisation accorde de l'importance à la santé mentale des employés, qu'elle en reconnaît la responsabilité et qu'elle estime que son organisation prend des mesures appropriées pour préserver le bien-être. Bien que la majorité reconnaisse l'importance d'offrir un soutien, 70 % des répondants font face à des contraintes financières organisationnelles lorsqu'ils cherchent à améliorer leurs avantages sociaux.

« Alors que les Canadiens sur le marché du travail admettent que leur santé et leur bien-être se dégradent et que le travail affecte leur bien-être, les employeurs doivent chercher ce qui rend les avantages sociaux plus accessibles et s'assurer que ceux-ci sont utilisés correctement », a partagé Ahsan Sadiq, vice-président, Santé et bien-être, chez Environics. « Les services payés par l'employeur, adaptés aux besoins des employés, peuvent contribuer à améliorer le bien-être de la main-d'œuvre, la satisfaction au travail, l'équilibre entre le travail et la vie privée, ainsi qu'à accroître les chances d'attirer les meilleurs talents. »

Malgré les progrès significatifs réalisés par les employeurs canadiens pour offrir des avantages sociaux plus accessibles, il existe une lacune notable : un employé ou leader en RH sur trois continue de considérer que le soutien en matière de santé mentale au travail comme insuffisant, ce qui peut entraîner une baisse des performances et un épuisement professionnel. Les modèles plus traditionnels d'avantages sociaux tels que programmes d'aide aux employés (PAE) traditionnels sont également sous-utilisés. 53 % des travailleurs canadiens déclarent n'avoir jamais utilisé leur PAE, bien que les employés le considèrent comme une ressource précieuse pour la santé mentale, les problèmes familiaux et les conseils financiers. Cette situation souligne la nécessité d'une révision approfondie et d'une amélioration des avantages sociaux au travail. Ceci est essentiel pour réduire l'absentéisme, le taux de roulement du personnel et les pertes de productivité, ainsi que pour combler les lacunes en matière d'innovation. Avec huit travailleurs canadiens sur dix ayant exprimé une préférence pour les options de soins virtuels, il est clair qu'il devient de plus en plus important de moderniser les avantages sociaux afin d'y inclure de tels services. Ce n'est qu'à cette condition que les lieux de travail pourront prospérer et relever le principal défi des équipes RH : l'attraction et la rétention des talents.

