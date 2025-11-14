Avis aux médias - Inauguration d'une nouvelle garderie subventionnée à Gatineau
14 nov, 2025, 14:00 ET
GATINEAU, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle procèdera à l'inauguration d'une nouvelle garderie subventionnée.
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice, Mathieu Lévesque.
DATE :
Le lundi 17 novembre 2025
HEURE :
11 h 30
LIEU :
Gatineau (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)
Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected]. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.
Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]
