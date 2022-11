43e législature : Élection des membres de la présidence

QUÉBEC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La première séance de la 43e législature de l'Assemblée nationale s'est ouverte aujourd'hui avec l'élection des membres de la présidence.

Mme Nathalie Roy, députée de Montarville, a été élue présidente de l'Assemblée nationale par ses collègues parlementaires. Elle succède ainsi à M. François Paradis, député de Lévis du 20 octobre 2014 au 2 octobre 2022. Mme Roy est la deuxième femme à occuper cette fonction, la première étant Mme Louise Harel, qui a siégé à ce titre du 12 mars 2002 au 4 juin 2003.

Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, a été élue première vice-présidente, M. Sylvain Lévesque, député de Chauveau, a été élu deuxième vice-président et M. Frantz Benjamin, député de Viau, troisième vice-président.

À propos de la nouvelle présidente

Membre du Barreau du Québec, titulaire d'un baccalauréat en droit ainsi que d'un certificat multidisciplinaire, Mme Nathalie Roy est une personnalité bien connue du monde médiatique québécois. Entre 1990 et 2012, elle a tour à tour occupé les fonctions de journaliste, de cheffe d'antenne et de productrice de nouvelles dans plusieurs médias. Élue pour la première fois députée de la circonscription de Montarville aux élections générales de 2012, elle a été réélue successivement en 2014, en 2018 et en 2022. Elle a notamment été ministre de la Culture et des Communications de 2018 à 2022. C'est avec fierté qu'elle entame ses fonctions de présidente de la première institution du Québec.

« Nous sommes à une époque où il semble que le fruit est mûr pour faire évoluer le travail parlementaire. Je souhaite donc être une facilitatrice pour que l'Assemblée puisse aller de l'avant avec les réformes que les parlementaires souhaiteront entreprendre », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Nathalie Roy.

Les notices biographiques des membres de la présidence peuvent être consultées sur le site Web de l'Assemblée nationale, dans la section Députés.

À propos de l'élection et du rôle des membres de la présidence

L'Assemblée nationale ne peut pas procéder à ses travaux tant qu'une présidente ou un président n'a pas été élu. Ainsi, la première séance d'une nouvelle législature est exclusivement consacrée à l'élection de la présidence.

La personne qui occupe la présidence exerce trois rôles principaux : elle dirige les séances, administre les services de l'Assemblée nationale et représente l'institution au Québec et sur la scène internationale. Elle maintient notamment l'ordre et le décorum en arbitrant les débats.

Les membres de la vice-présidence, pour leur part, appuient la présidence dans la gestion des séances des travaux parlementaires et dans l'accomplissement de différentes tâches administratives. Le Règlement de l'Assemblée nationale précise que les deux premiers parlementaires élus à la vice-présidence le sont parmi les députées et députés issus du groupe parlementaire formant le gouvernement, tandis que la troisième vice-présidence est occupée par un député ou une députée du groupe parlementaire formant l'opposition officielle.

