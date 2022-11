40e réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la condition féminine - Le Québec est fier de partager son expertise et de poursuivre le travail de collaboration avec les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la violence fondée sur le sexe

PICTOU, NS, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 40e réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la condition féminine qui s'est tenue à Pictou, en Nouvelle-Écosse, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, tient à réaffirmer le leadership assumé par le Québec en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la violence fondée sur le sexe.

Alors que l'élimination de toute forme de violence fondée sur le sexe est une priorité du gouvernement du Québec, lequel développe, depuis plusieurs décennies, une expertise dans ce domaine, la ministre souhaite rappeler que le Québec entend conserver sa responsabilité pleine et entière dans ce domaine sur son territoire. Ainsi, bien qu'il souscrive aux objectifs généraux du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, le gouvernement du Québec n'en sera pas partie prenante et continuera à prioriser la mise en œuvre de ses propres initiatives en la matière, existantes et futures, pour lesquelles il demande à recevoir sa juste part des fonds fédéraux. Le gouvernement du Québec recherchera donc la conclusion d'une entente bilatérale lui permettant de bonifier son financement et d'appuyer plus rapidement et plus efficacement notamment les organismes qui agissent pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Rappelons que le gouvernement du Québec est un chef de file en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 et les Actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides 2021-2026 sont tout autant de moyens forts dont s'est doté le Québec pour agir de manière concrète, cohérente et efficace en matière de condition féminine.

Dans le cadre de ce forum fédéral-provincial-territorial, le Québec continuera de partager avec les autres gouvernements au Canada son expertise et les actions qu'il entreprend dans divers dossiers, notamment en matière d'enjeux vécus par les femmes et les filles inuites et des Premières Nations sur le territoire québécois, de prévention et de lutte contre la violence faite aux femmes, d'enjeux vécus par les personnes des communautés LGBTQ, de leadership économique, politique et civique des femmes ainsi que d'analyse différenciée selon les sexes.

Citation :

« Le Québec possède une expertise indéniable en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre la violence fondée sur le sexe. Cette expertise s'est bâtie de concert avec les organismes qui travaillent sur le terrain afin d'entraîner des changements positifs dans la vie des femmes et des filles du Québec. C'est dans ce contexte que je continuerai à collaborer avec mes homologues au Canada afin de répondre aux défis que présente la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale au Québec et à l'échelle pancanadienne. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec investit 462 M$ sur cinq ans pour mettre en œuvre la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027, laquelle se déploie grâce à la collaboration de 18 ministères et organismes pour offrir une réponse cohérente en matière de lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale.

La Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022- 2027 et les Actions prioritaires pour contrer la violence conjugale et les féminicides 2021-2026 sont assortis d'investissements totalisant 346,9 M$ sur cinq ans.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie :

Secrétariat à la Condition féminine :

