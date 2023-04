40e édition de la Clinique juridique téléphonique - Le JBM se remet au service de la population !

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) se met au service des gens à l'occasion de la 40e édition de la Clinique juridique téléphonique, qui aura lieu les 22 et 23 avril prochains, entre 9 h et 16 h. Ce rendez-vous incontournable permet à la population québécoise de recevoir des conseils juridiques gratuits, par téléphone, de la part d'avocat.e.s et de notaires. Ce service gratuit est mis en place par le JBM, en partenariat avec le Barreau du Québec et le CAIJ.

Une nouvelle édition dédiée à l'accessibilité à la justice.

Grâce à la prestation de conseils juridiques gratuits, la clinique téléphonique répond à l'une des missions fondamentales du JBM, soit l'accessibilité à la justice. Les citoyen.ne.s peuvent parfois se heurter à des questions d'ordre juridique très complexes. Pour cette raison, il est important pour eux d'obtenir des services qui leur permettront de s'informer gratuitement sur leurs droits. Ainsi, la Clinique juridique téléphonique du JBM est un moyen efficace d'aider les citoyen.ne.s à trouver des réponses à leurs préoccupations juridiques. Le JBM est fier de se joindre à d'autres initiatives déjà existantes pour faciliter l'accès à la justice à travers sa Clinique.

Une occasion unique pour s'informer de ses droits

Le JBM offre sa Clinique juridique téléphonique depuis 2009 avec le soutien de plus d'une centaine d'avocates et d'avocats bénévoles et la collaboration notamment du Jeune Barreau de Québec, du Jeune Barreau de Laval et de l'Association canadienne des parajuristes. Chaque édition représente une occasion unique pour les citoyen.ne.s d'obtenir des réponses précises à leurs questions. Avec sa 40e édition, la Clinique juridique téléphonique maintient cette tradition d'assurer des conseils juridiques de qualité. Les questions les plus fréquemment formulées concernent la famille, le bon voisinage, la consommation de biens, le travail et la gestion des successions. Le JBM invite la population à ne pas hésiter à se prévaloir de cette opportunité pour obtenir des réponses à leurs questions juridiques

Appelez la Clinique juridique téléphonique du JBM pour vous renseigner sur vos droits,

vos obligations et les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler vos différends.

C'est gratuit et ça s'adresse à tous et toutes!

22 et 23 avril 2023

9 h à 16 h

En composant ce numéro : 1 844-779-6232

« Le JBM est très fier de tenir sa 40e édition de la Clinique juridique téléphonique. C'est avec grand plaisir que nous répondrons à l'ensemble des questions des justiciables, à nouveau, le temps d'une fin de semaine. Les jeunes avocat.e.s sont au cœur de l'accès à la justice et font une différence, année après année, dans la vie des justiciables du Québec. La Clinique juridique téléphonique du JBM demeure un joyau pour notre organisation et démontre bien le genre de geste concret que la communauté juridique peut mettre en place afin de faire une réelle différence. »

― Me Alexandra Paquette, présidente du JBM

« Le Barreau du Québec se préoccupe depuis longtemps d'accès à la justice et multiplie les efforts pour contribuer concrètement à l'améliorer pour le bénéfice du plus grand nombre de citoyennes et de citoyens. Nous sommes très fiers, comme ordre professionnel de l'ensemble des avocates et des avocats, de soutenir cette 40e édition de la Clinique juridique téléphonique du JBM et d'ainsi faire partie de la solution pour répondre aux besoins de la population en matière de conseils juridiques abordables. »

― Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec

« La Clinique juridique du Jeune Barreau de Montréal est l'occasion de voir en action notre inspirante relève juridique. En tant qu'incontournable ressource du savoir juridique, le CAIJ est fier de contribuer à cet événement phare durant lequel l'esprit de communauté est clé. Saluons ces avocat.e.s et notaires bénévoles qui viennent en aide à la population en lui permettant d'obtenir l'heure juste en ce qui concerne ses droits et ses obligations, et ce, sans frais. Nous tenons également à souligner le travail dévoué du Jeune Barreau de Montréal, qui, pour une 40e édition, répond plus que jamais à un besoin de la population d'avoir accès à des conseils juridiques personnalisés. »

― Karine Mac Allister, directrice générale par intérim du CAIJ

À propos du JBM

Fondé en 1898, le JBM regroupe les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 6 000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre pour une seule ville. Sa mission est double. D'une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D'autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et d'information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l'ensemble, il vise à améliorer l'accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. À ce titre, le JBM a reçu en août 2021 la Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour mérite exceptionnel, « en reconnaissance du dynamisme remarquable dont ont fait preuve ses membres dans la poursuite continuelle du mieux-être collectif ». Pour prendre connaissance de nos initiatives pour la population, rendez-vous à la section Services au public sur le site : http://ajbm.qc.ca.

SOURCE Jeune Barreau de Montréal (JBM)

Renseignements: Renseignements et entrevues : France Gaignard : 514 616-7705 - [email protected]