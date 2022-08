40 % des entreprises embauchent du personnel pour de nouveaux postes; 45 % d'entre elles recruteront plus de contractuels

Près de huit gestionnaires sur dix s'inquiètent encore du départ de leurs employés

TORONTO, le 4 août 2022 /CNW/ - Le marché de l'emploi demeurera vigoureux pendant la dernière partie de 2022, selon une étude menée par Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Le sondage sur l'état de l'embauche au Canada mené auprès de 575 cadres supérieurs indique que 40 % des répondants prévoient ajouter de nouveaux postes permanents au cours de la deuxième moitié de l'année; 50 % s'attendent à combler les postes vacants, et seulement 10 % présument un gel de l'embauche ou des mises à pied.

Plans des entreprises pour l'embauche de personnel permanent

Deuxième semestre

2021 Premier semestre

2022 Deuxième semestre

2022 Ajouter de nouveaux postes 43 % 49 % 40 % Pourvoir les postes vacants 54 % 45 % 50 % Ne pas ajouter de nouveaux postes

ou pourvoir les postes vacants 3 % 5 % 8 % Élimination de postes 0 % 1 % 2 %

Demande accrue de talents contractuels et en début de carrière

Quarante-cinq pour cent des gestionnaires de plusieurs secteurs d'activité prévoient embaucher plus de professionnels contractuels d'ici la fin de l'année, surtout dans les domaines du marketing et de la création (63 %), des services juridiques (53 %) et des finances et de la comptabilité (51 %). De plus, 73 % des employeurs ont l'intention de recruter plus de professionnels au niveau d'entrée ou en début de carrière.

« Même s'il est question d'un ralentissement économique potentiel au Canada, les professionnels qualifiés demeurent en forte demande et de nombreuses entreprises prévoient embaucher du personnel au cours du deuxième semestre de l'année », a déclaré Deborah Bottineau, directrice de district, Robert Half Canada. « En plus de recruter pour des fonctions essentielles à temps plein, les employeurs comptent sur les talents contractuels pour demeurer agiles dans un contexte d'embauche en constante évolution. »

Principaux défis et stratégies en matière d'embauche

Selon l'étude, 89 % des gestionnaires affirment qu'il est difficile de trouver des professionnels qualifiés, principalement en raison d'un manque de talents qualifiés (40 %), et parce que les attentes salariales des candidats sont plus élevées que ce que leur entreprise est prête à offrir (22 %).

En revanche, les employeurs qui disposent des ressources nécessaires utilisent une gamme de tactiques de recrutement pour attirer des travailleurs qualifiés :

42 % augmentent les salaires de départ

34 % offrent des options de travail à distance

31 % accordent des primes à la signature

31 % assouplissent les exigences en matière de formation, de compétences ou d'expérience

30 % évaluent des candidats à l'extérieur de la zone géographique de leur entreprise et autorisent aux nouvelles recrues de vivre n'importe où.

Les employeurs se préparent au roulement du personnel

Près de la moitié des gestionnaires (47 %) signalent une augmentation du roulement volontaire au sein de leur service au cours de la dernière année. De plus, près de huit employés sur dix (79 %) s'inquiètent de l'augmentation des départs d'employés. Les employés des ressources humaines (83 %) et des finances et de la comptabilité (79 %) sont les plus susceptibles de s'inquiéter des démissions au sein de leurs équipes.

« Alors que l'économie canadienne continue de fluctuer, les travailleurs continuent de diriger les opérations, a ajouté Mme Bottineau. « La rétention étant une priorité pour de nombreuses organisations, le fait d'accorder la priorité au bien-être, à l'engagement et au perfectionnement professionnel des employés peut avoir une incidence positive sur la loyauté, le moral et la satisfaction au travail en général. »

