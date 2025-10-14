38 nouvelles places subventionnées pour les familles de Macamic

MACAMIC, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, en compagnie de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, ainsi que de la directrice générale du CPE Bout d'Chou, Mme Gilberte Leclerc, est heureuse d'avoir procédé à l'inauguration de l'agrandissement du CPE situé dans la municipalité de Macamic.

Ces 38 nouvelles places subventionnées viennent s'ajouter à l'installation qui totalise désormais 80 places, dont 20 pour les poupons. Ce sont autant de familles qui peuvent bénéficier de cette offre de services de garde bonifiée.

Rappelons que le Grand chantier pour les familles a été lancé en octobre 2021 par le gouvernement du Québec en vue de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Depuis, plus de 30 300 nouvelles places à 9,35 $ ont été créées partout au Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Près de 14 000 autres places subventionnées sont en cours de réalisation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes. Cela signifie qu'à terme, l'objectif du Grand chantier aura été dépassé.

Citations :

« Voilà une excellente nouvelle pour les enfants et les familles de la région de Macamic. Grâce à ces nouvelles places au CPE Bout d'Chou, encore plus de tout-petits auront la chance d'apprendre, de grandir et de s'épanouir dans un environnement de qualité. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cet agrandissement. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Je suis fière d'annoncer l'ajout de 38 nouvelles places au CPE Bout d'Chou à Macamic. Je suis heureuse que cet agrandissement puisse bonifier l'offre de services de garde éducatifs à l'enfance aux familles de notre belle région. Chaque nouvelle place créée permet à davantage d'enfants de s'épanouir pleinement dans un environnement bienveillant et sécuritaire. Investir dans la petite enfance, c'est investir dans l'avenir de notre région. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Nous sommes heureux d'accueillir les enfants dans les nouveaux locaux. Ces 38 nouvelles places ont permis à des familles d'avoir accès à des services de garde éducatifs et à un milieu adapté au développement des enfants. Le conseil d'administration et l'équipe de gestion du CPE sont fiers de cette réalisation et satisfaits des résultats. Nous avons pu compter sur des professionnels qui nous ont accompagnés pour mener ce beau projet à terme. »

Gilberte Leclerc, directrice générale du CPE Bout d'Chou

Développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

