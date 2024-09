HALIFAX, NS, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle‑Écosse ont annoncé un financement de plus de 14 millions de dollars pour la construction de 38 nouveaux logements avec services de soutien à Halifax.

Les fonds sont destinés à la Société de Saint-Vincent de Paul pour l'aider à financer Ozanam Place.

Situé au 2445, rue Brunswick, l'ensemble Ozanam Place comptera 38 logements avec services cliniques de soutien offerts sur place. Les locataires auront accès au soutien de diverses personnes : pairs, gestionnaires de cas, conseillers en services sociaux, travailleurs sociaux, personnel infirmier autorisé et coordonnateurs du soutien au logement. Situé près de diverses lignes de transport en commun et de plusieurs services et commodités, notamment l'organisme Hope Cottage et le North End Community Health Centre, le projet s'adresse aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. Ils seront offerts en priorité aux personnes figurant actuellement sur la liste nominative de la province.

Le financement pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

11,02 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral;

3,56 millions de dollars d'un fonds d'immobilisations du gouvernement de la Nouvelle-Écosse;

Financement d'exploitation annuel du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement fédéral a récemment investi 1,5 milliard de dollars supplémentaire dans le cadre du programme ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars). Cet investissement supplémentaire permettra de créer rapidement un plus grand nombre de logements abordables permanents partout au pays. Les habitations seront destinées à des personnes ayant de graves besoins en matière de logement ou à des personnes en situation d'itinérance ou à risque imminent de s'y trouver.

La troisième phase de l'ICRL dépasse sa cible initiale et devrait aider à construire plus de 5 200 logements au Canada. Au total, plus de 15 500 logements seront créés avec l'appui de l'ICRL.

Citations :

« Tous les ordres de gouvernement doivent collaborer pour que les personnes les plus vulnérables parmi nous puissent demeurer en sécurité et avoir un logement. L'annonce d'aujourd'hui concernant 38 nouveaux logements abordables permanents avec services de soutien à Halifax est un exemple parfait de la façon dont nous le faisons. En nous associant, nous changeons la donne pour les familles qui vivront bientôt à Ozanam Place. Je suis reconnaissante envers la Société de Saint-Vincent de Paul pour son leadership dans ce projet et ses nombreuses décennies de service à la population de Halifax. » - Lena Metlege Diab, députée fédérale de Halifax-Ouest au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes heureux d'appuyer la Société de Saint-Vincent de Paul dans la réalisation de cet ensemble résidentiel, qui offrira des logements sûrs et abordables avec services de soutien aux personnes vulnérables de la Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'un autre excellent exemple de la façon dont notre gouvernement et les partenaires communautaires travaillent ensemble pour offrir plus rapidement aux gens de la Nouvelle-Écosse de nouvelles solutions de logement abordable avec services de soutien. » - L'honorable Brendan Maguire, ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse et député provincial de Halifax Atlantic

« Ces logements offrent non seulement un endroit sûr et accueillant où vivre, mais aussi de l'espoir et de la dignité. Grâce au travail dévoué de la Société de Saint-Vincent de Paul et de ses partenaires, certains de nos résidents les plus vulnérables auront la possibilité d'accéder à un plus grand nombre de logements permanents et d'améliorer leur qualité de vie. » - Mike Savage, maire de Halifax

« La Société de Saint-Vincent de Paul est une organisation de bienfaisance laïque catholique d'envergure internationale qui exerce ses activités en Nouvelle-Écosse depuis 1853. Son but est de servir les personnes dans le besoin. L'ensemble Ozanam Place comptera 38 logements très abordables avec services de soutien. Il se veut un prolongement de la mission de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui consiste à aider les personnes dans le besoin de toutes les façons possibles. Nous sommes reconnaissants du financement offert par nos partenaires, notamment les gouvernements fédéral et provincial, la Municipalité régionale de Halifax et l'Affordable Housing Association of Nova Scotia. » - Ray Burke, président, Halifax Particular Council de la Société de Saint-Vincent de Paul

« Les personnes âgées en situation d'itinérance sont aux prises avec des problèmes de santé chroniques et n'ont pas pu conserver leur logement en raison du manque de soutien. Nous sommes ravis de faire partie d'une équipe qui offrira à ces personnes un logement digne avec services de soutien. Comme pour tous les logements et les services de soutien que nous offrons, la priorité sera accordée aux personnes des communautés afro-néo-écossaises, autochtones, transgenres et de diverses identités de genre, ainsi qu'aux personnes en situation d'itinérance chronique. » - Marie-France LeBlanc, directrice générale, North End Community Centre

Faits en bref :

L'annonce a été faite par Lena Metlege Diab , députée fédérale de Halifax-Ouest, ainsi que par l'honorable Brendan Maguire , ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, et Lindell Smith , conseiller municipal de Halifax .

, députée fédérale de Halifax-Ouest, ainsi que par l'honorable , ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, et , conseiller municipal de L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL ) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement ( SNL ) du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables achevés.

SNL www.chezsoidabord.ca carte des initiatives de financement pour le logement L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

l'ICRL Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié le document Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement . Ce plan est appuyé par les nouveaux investissements proposés dans le budget de 2024.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

On prévoit qu'un nombre total de plus de 15 500 logements seront créés grâce au soutien de l'ICRL . Cette initiative utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

