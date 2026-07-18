/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE IMPORTANTE À JOLIETTE EN MATIÈRE D'HABITATION ABORDABLE/

JOLIETTE, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse concernant un important projet d'habitation à Joliette.

L'activité aura lieu le 18 juillet, en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Mme Caroline Desrochers, au nom du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, M. Gregor Robertson, de l'adjoint parlementaire du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Joliette, M. François St-Louis, du maire de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose, de la directrice générale de la Corporation PAX-Habitat, Mme Isabelle Comiré, de la présidente du conseil d'administration de la Corporation PAX-Habitat et responsable régionale de la Congrégation des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, sœur Hectorine Boudreau, ainsi que de la directrice générale du Cégep de Lanaudière, Mme Geneviève Perreault.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y assister doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 18 juillet, 8 h.

DATE : Samedi 18 juillet 2026 HEURE : 10 h NOTE : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]