38 000 entreprises en quête de relève d'ici 2029

3e édition de l'Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec

Québec, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le patrimoine entrepreneurial d'ici vit un basculement historique et le Québec est au cœur du plus grand transfert de richesse de son histoire. La bonne nouvelle est qu'il est soutenu par l'un des écosystèmes les plus dynamiques en Occident. En effet, depuis 2015, le nombre de transferts d'entreprise réalisés a bondi de 38,1 % au Québec avec un sommet historique en 2023 alors que près de 12 000 entreprises ont trouvé leur relève, soit 6 % du patrimoine entrepreneurial québécois.

S'il s'agit de l'année la plus importante en matière de volume, ce qui marque d'autant plus est l'impact sur l'économie qui continue de croître : 194 000 emplois touchés (une augmentation de 64,3 % depuis 2015) et 60,3 milliards de dollars d'actifs transférés (une augmentation de 96 % en dollars constants de 2017). Voilà quelques-uns des constats de la 3e édition de l'Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec, dévoilée aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) par Repreneuriat Québec en collaboration avec Desjardins.

Moteur de productivité et d'innovation

Pour la première fois au Québec, l'étude compare la productivité et l'innovation des entreprises transférées à celles qui ont conservé le même propriétaire, et ce, sur une période de 8 ans. « Non seulement elles sont plus productives, mais le nombre d'entreprises transférées investissant en recherche et développement a augmenté de 16,3 % depuis 2015, alors que ce nombre s'est résorbé de 23,3 % pour l'ensemble des entreprises du Québec », déclare Alexandre Ollive, président-directeur général de Repreneuriat Québec.

En 2023, les entreprises issues du repreneuriat étaient 13,3 % plus productives que celles qui conservaient leur propriétaire. Cette productivité supérieure a généré 7,7 milliards $ de revenus supplémentaires pour l'économie québécoise en un an seulement. Ainsi, chaque employé d'une PME transférée a généré en moyenne 39 751 $ de revenus supplémentaires en 2023. « Nous avons un formidable levier à portée de main. Le développement de notre productivité, de l'innovation et de notre richesse passe par le transfert de nos actifs performants et sur le second souffle qu'apporte la relève d'ici », ajoute M. Ollive.

De grands défis demeurent malgré tout en 2026

Derrière cette forte vitalité, certains éléments doivent tout de même être suivis de près. Par exemple, malgré un contexte économique favorable, plusieurs agglomérations ont connu une diminution de leur taux de transfert en 2023 par rapport à 2022. De même, on constate que le taux de transfert augmente avec la taille de l'entreprise. « Il est toujours nécessaire d'assurer une veille sur les frictions probables pouvant affecter l'adéquation entre les besoins et les ressources disponibles aux plus petites entreprises et dans les écosystèmes régionaux. Il ne faut pas non plus négliger le soutien au démarrage d'entreprise qui contribue ultimement à la revitalisation de l'écosystème entrepreneurial », affirme Marc Duhamel, directeur scientifique de l'Observatoire de Repreneuriat Québec et professeur au département de finance et économie de l'UQTR.

Par ailleurs, il est préoccupant de constater le faible taux de préparation des propriétaires-dirigeants (près de 6 sur 10 n'ont toujours pas de plan) alors que la part des propriétaires de 55 ans et plus poursuit son ascension et que l'incertitude macroéconomique demeure avec la révision annuelle à venir de l'ACÉUM. « La relève est bien présente au Québec. Elle est éduquée, plus exigeante et avide de véhicules de croissance. En tant que PDG, je côtoie quotidiennement ces bâtisseurs qui ont consacré leur vie à leur entreprise. La vraie question, c'est de savoir s'ils sauront faire preuve de leadership et se préparer à temps pour se démarquer auprès des repreneurs qui s'intéresseront à leur entreprise. Sans quoi ils seront fortement désavantagés dans un marché où d'autres seront prêts et accompagnés », prévient M. Ollive.

Finalement, les repreneurs de moins de 30 ans sont au plus bas depuis 2015. « Bien qu'il y ait lieu de s'inquiéter du potentiel sous-exploité des jeunes repreneurs au Québec, notamment en ce qui concerne la transformation numérique et technologique des PME, le développement de produits de financement mieux adaptés à leur réalité pourrait favoriser cette transformation par l'adoption et la diffusion de technologies de pointe, dont l'intelligence artificielle », propose Marc Duhamel.

Faits saillants

Un dynamisme historique

Sur huit ans (2015 à 2023), le nombre de transferts a bondi de 38,1 %.

11 755 transferts de PME au Québec en 2023, l'année la plus active jamais enregistrée, en hausse de 9,7 % sur un an.

Le taux de transfert atteint 6,0 %, un sommet depuis le début des mesures.

Le secteur manufacturier affiche le plus haut taux de transfert, avec un taux record de 9,0 %, suivi de l'hébergement et de la restauration à 8,8 % et du commerce de gros et de détail à 7,2 %.

38 000 entreprises à transférer de 2026 à la fin 2028.

Un moteur de productivité et d'innovation

Les PME issues du repreneuriat sont 11,1 % plus productives en moyenne que celles qui conservent leur propriétaire d'origine. En 2023, l'écart grimpe à 13,3 %.

Cette productivité a généré 7,7 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour l'économie québécoise en 2023, soit 39 751 $ par employé en moyenne.

Les PME reprises dépensent en moyenne 13,2 % de plus en RS&DE que leurs homologues sans transfert. Cette moyenne augmente à 15 % si on exclut les transferts aux conjoints.

Un pilier de stabilité

194 000 emplois touchés par un transfert, 60,3 milliards de dollars en actifs et 61,9 milliards en revenus transférés en 2023.

Les transferts de 2023 ne touchent que 6 % du nombre total des PME, mais elles détiennent 12,2 % de la valeur totale des actifs de l'ensemble des PME avec employés.

Sept ans après la transaction, 73 % des entreprises transmises sont toujours actives, contre 49 % des entreprises créées ex nihilo.

Taux de transfert selon la taille, 2023 :

Le taux de transfert augmente avec la taille de l'entreprise : 4,1 % (1 à 4 employés), 8,3 % (5 à 19), 11,3 % (20 à 49), jusqu'à 14,2 % (100 à 499).

Près de 80 % des transferts de 2023 concernent des entreprises de 1 à 19 employés. Le volume reste concentré chez les plus petites.

Âges des repreneurs, 2023 :

Les jeunes (29 ans et moins) sont au plus bas depuis 2015 : 4,5 % des reprises en 2023.

57 % des repreneurs sont âgés de 30 à 54 ans, en diminution de 3,7 points de pourcentage depuis 2015.

38,5 % (environ 4 sur 10) des repreneurs avaient 55 ans et plus (+4,2 points de pourcentage depuis 2015).

Lien vers l'Étude nationale : Observatoire de Repreneuriat Québec

Collaborant étroitement avec la CCIQ, Repreneuriat Québec a également dévoilé des données exclusives portant sur l'état du repreneuriat dans la région de Québec. « Dans la grande région de Québec, plus de 3 400 entreprises changeront de mains au cours des trois prochaines années. Derrière ces chiffres, il y a des entrepreneurs qui ont bâti leur entreprise pendant des années, des emplois, du savoir-faire et des sièges sociaux que nous voulons garder ici. La région part d'une bonne position. 1 100 entreprises ont été transférées en 2023 et déjà 1 515 propriétaires envisagent de vendre ou de passer le flambeau au cours de la prochaine année. Le défi est maintenant très concret. Il faut être capables de mettre ces entrepreneurs en contact avec une nouvelle génération de repreneurs, de leur donner accès au financement et de bien les accompagner. C'est ainsi qu'on va préserver et faire grandir la richesse créée chez nous », a déclaré Frédérik Boisvert, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Faits saillants : RMR de Québec

Une année record en 2023

La région de Québec a enregistré un sommet historique d'activité repreneuriale avec 1 100 transferts de PME et un taux de transfert atteignant 6,2 %, les deux plus hauts niveaux mesurés depuis le début de la collecte de ces statistiques par l'Observatoire de Repreneuriat Québec.

Une accélération soutenue sur neuf ans

Entre 2015 et 2023, le taux de transfert a progressé de 12,7 % (passant de 5,5 % à 6,2 %). Conjuguée à une hausse de 15,8 % du bassin de PME actives avec employés dans la région, cette dynamique se traduit par un bond de 28,7 % du nombre total de transferts annuels.

Plus de 3 400 transferts attendus d'ici 2028

Selon les tendances observées, la région connaîtra plus de 3 400 transferts de PME entre 2026 et 2028, soit un rythme moyen de près de 1 150 transactions par an (dont environ 1 117 dès 2026).

À propos de Repreneuriat Québec

Repreneuriat Québec est ancré sur une conviction forte : le transfert d'entreprise est l'un des leviers les plus puissants pour assurer la vitalité économique du Québec et la productivité des entreprises d'ici. Depuis plus de dix ans, Repreneuriat Québec porte la cause du repreneuriat en accompagnant les entrepreneurs à chaque étape de leur projet de relève. Pionnier d'un modèle d'accompagnement unique, Repreneuriat Québec est présent dans toutes les régions du Québec pour faire avancer concrètement les projets de relève. L'organisation a guidé plus de 42 000 entrepreneurs et des milliers d'entreprises, représentant plus de 11 milliards de dollars en chiffre d'affaires transféré, avec un taux de survie de 87,5 % pour les entreprises accompagnées. Repreneuriat Québec agit comme un acteur clé de la continuité entrepreneuriale, avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

SOURCE Repreneuriat Quebec

Pour plus d'informations: Guillaume Beaudin, Conseiller relations publiques et communications, [email protected] | 1 844 200-2837 p.1062