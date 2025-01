37e campagne M'as-tu vu ? de la Fédération des transporteurs par autobus - L'attention des automobilistes sauve des vies

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) et ses partenaires donnent aujourd'hui le coup d'envoi à la 37e campagne de sensibilisation M'as-tu vu? pour la sécurité en transport scolaire. Trop de gens choisissent malheureusement encore d'ignorer la signalisation routière et de ne pas respecter la limite de vitesse dans une zone scolaire, cette initiative vise donc à sensibiliser et à mobiliser les usagers de la route ainsi que les écoliers à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires.

Un appel à la responsabilité des parents

Près de la moitié (46.8%1) des infractions en lien avec le signal d'arrêt des autobus scolaires étant commises par les conducteurs âgés entre 25 et 44 ans, la FTA souhaite cette année particulièrement sensibiliser ce groupe d'âge. Étrangement, ce groupe est également celui le plus susceptible d'avoir des enfants en âge scolaire, son comportement mettant ainsi la sécurité de ses propres enfants en jeu.

Il a donc été décidé d'adopter une approche plus directe et percutante pour mobiliser ces usagers de la route et les sensibiliser à améliorer leurs comportements. En effet, après trois années dans le même univers visuel, la FTA dévoile un design de campagne rafraîchi destiné à renforcer l'impact de ses campagnes de sensibilisation sur la sécurité en transport scolaire.

La FTA souhaite donc marquer les esprits et susciter une véritable prise de conscience via un message provocateur qui rappelle une réalité incontournable : quels que soient les obligations ou l'emploi du temps chargé des conducteurs, ils doivent s'arrêter. La FTA espère ainsi souligner que la sécurité des enfants ne devrait jamais être mise en balance avec l'urgence du quotidien. Le sous-entendu est clair : même si vous êtes pressé, il ne devrait jamais être question de négliger les règles de sécurité, notamment autour des autobus scolaires.

Des infractions lourdes en conséquence

Bien que la sécurité de nos enfants soit un élément phare pour convaincre les automobilistes d'adopter des comportements sécuritaires, la FTA tient également à rappeler que l'omission de se conformer au signal d'arrêt d'un autobus scolaire représente l'une des infractions routières les plus coûteuses en termes de point d'inaptitude pour les automobilistes du Québec. Omettre de se conformer au signal d'arrêt d'un autobus scolaire entraîne en effet l'obtention de 9 points d'inaptitude et une amende entre 200$ et 300$. La FTA espère que cet élément attirera l'attention des potentiels contrevenants et les sensibilisera à être davantage vigilants en présence d'un autobus scolaire.

Le transport scolaire en quelques chiffres

Chaque jour, plus de 577 580 élèves sont transportés partout dans la province sur près de 980 392 kilomètres. 2

Près de 60 % des élèves d'âge préscolaire, primaire et secondaire prennent le transport scolaire pour se rendre à l'école tous les jours.

Plus de 11 290 conducteurs d'autobus garantissent chaque jour la sécurité de nos enfants en les transportant à l'école matin et soir.

Depuis la première édition de la campagne M'as-tu vu? En 1988, deux décès d'enfant d'âge scolaire à bord ou aux abords d'un autobus scolaire ont été recensés, dont un malheureusement au cours de la dernière année. Ces deux décès sont la preuve tragique qu'il faut poursuivre les efforts de sensibilisation auprès de tous les usagers de la route.

Citation

« L'attention des automobilistes sauve des vies, littéralement. Se conformer aux règles de sécurité n'est donc pas une option. C'est pourquoi nous continuons, année après année, à marteler nos messages de sensibilisation. Nous tenons par ailleurs à remercier tous les acteurs impliqués dans la campagne. Transporteurs scolaires, conducteurs et conductrices d'autobus, intervenants en milieu scolaire, services de police et tous les autres : merci de vous engager pour la sécurité de nos enfants! »

Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus

À propos de la Fédération des transporteurs par autobus

La Fédération des transporteurs par autobus a pour mission de représenter l'industrie du transport collectif de personnes au Québec et protéger ses intérêts chaque fois que requis. Conséquemment, notre promesse envers nos membres est de s'assurer que nos actions auront pour objectifs de mobiliser, concerter et orienter, et ce dans un contexte de mobilité durable.

