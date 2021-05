379e anniversaire de Montréal - Remise de distinctions à des personnalités émérites qui ont contribué au développement et au rayonnement de la métropole

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - À partir du 17 mai, jour anniversaire de la fondation de Montréal, la mairesse Valérie Plante remettra des distinctions honorifiques à une dizaine de personnalités qui ont contribué, par leurs actions, leur art ou leur engagement, au caractère unique et exceptionnel de notre métropole, ainsi qu'à son rayonnement.

La première de ces grandes personnalités montréalaises à être honorée est Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique pour la région de Montréal.

Au cours de la dernière année, Dre Drouin s'est révélée être, pour les Montréalaises et les Montréalais, une alliée de premier plan dans la lutte contre la COVID-19. La mairesse de Montréal a souligné son engagement, sa grande expertise, sa détermination et son humanité pour affronter au quotidien ce virus.

La mairesse a remercié Dre Drouin ainsi que toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la santé pour leurs inlassables efforts depuis le début de la pandémie. Après avoir salué Dre Drouin pour son dévouement à la protection et à la santé des Montréalaises et des Montréalais, Mme Plante lui a décerné le titre de citoyenne d'honneur et l'a invitée à signer le livre d'or de Montréal.

Pour télécharger les photos, veuillez cliquer ici.

Restez à l'affût des prochaines cérémonies qui auront lieu entre le 17 mai et le 24 juin 2021.

Bonne fête Montréal !

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Directeur des relations médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221; Renseignements : Relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]