36e campagne M'as-tu vu ? de la Fédération des transporteurs par autobus - La sensibilisation à la sécurité en transport scolaire reste d'une importance cruciale

QUÉBEC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - La Fédération des transporteurs par autobus scolaire donne le coup d'envoi à sa campagne de sécurité en transport scolaire M'as-tu vu? qui se déroule du 29 janvier au 9 février. Encore une fois cette année, l'organisation, qui réunit plus de 600 membres transporteurs scolaires partout dans la province, rassemble et mobilise les intervenants des milieux scolaires et des transports pour sensibiliser les élèves et les usagers de la route à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires.

En 36 ans de sensibilisation, la réalité a bien évolué. Au Québec, malgré un dernier bilan routier global à la hausse, très peu d'accidents sont imputables au transport scolaire. Cependant, encore trop de gens choisissent d'ignorer la signalisation routière et de ne pas respecter les limites de vitesse dans les zones scolaires, exposant ainsi nos enfants à des risques importants. Chaque accident étant un accident de trop, il faut continuer de véhiculer ce message : en zone scolaire ou en présence d'autobus scolaires, REDOUBLONS DE PRUDENCE. La sécurité, c'est l'affaire de tous!

Qui de mieux que les enfants, eux-mêmes, pour parler de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils observent durant leurs nombreux déplacements en autobus scolaire ? Ainsi, cette année, la Fédération des transporteurs par autobus place les enfants au cœur de sa campagne. L'organisation peut également compter sur une ambassadrice de choix en la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Mme Geneviève Guilbault, pour porter les messages de sensibilisation de la campagne 2024.

De la sorte, c'est avec un ton très ludique que la Fédération des transporteurs par autobus met en scène, dans une capsule, des enfants discutant avec Mme Geneviève Guilbault sur la sécurité routière, la sécurité en présence d'autobus et la sécurité à bord des autobus. Ils discutent, notamment, de la distance à laquelle un véhicule doit s'arrêter lorsqu'un autobus met son panneau d'arrêt, des limites de vitesse dans les zones scolaires, ou encore des règles de sécurité à respecter à bord d'un autobus.

Reconnaître l'impact majeur des conducteurs en transport scolaire

Les statistiques de la SAAQ démontrent que plus de 500 000 élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire, inscrits dans des écoles publiques ou privées au Québec, sont transportés en toute sécurité chaque jour par les nombreux autobus jaunes.

De ce fait, la Fédération profite de ces deux semaines de sensibilisation pour souligner le travail exceptionnel effectué par les 11 000 conductrices et conducteurs d'autobus scolaires qui parcourent près d'un million de kilomètres par jour, au Québec seulement. La deuxième semaine de la campagne sera donc dédiée au rôle essentiel qu'ils jouent pour la population, soit celui de transporter nos enfants en toute sécurité.

Citations

« La sécurité de nos enfants sur la route vers l'école et ses alentours, c'est non négociable. C'est pourquoi nous avons fait une grande place aux zones scolaires dans notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Je suis heureuse de contribuer à la campagne « M'as-tu vu? » de la Fédération des transporteurs par autobus afin de rappeler à tous que la sécurité de nos jeunes est une priorité! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre campagne M'as-tu vu? a 36 ans et nous sommes fiers de voir l'implication aussi soutenue, année après année, de nos membres transporteurs scolaires, des intervenants des milieux scolaires et des corps policiers. Tous font un travail remarquable pour porter ces messages de sensibilisation tant pour les écoliers que pour les usagers de la route. Les bilans routiers de la SAAQ démontrent que nos efforts portent fruits. La sécurité à bord des autobus scolaire et dans les zones scolaires demeure notre préoccupation principale. »

Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus

À propos de la Fédération

La Fédération des transporteurs par autobus a pour mission de favoriser la mobilité efficace et sécuritaire des personnes et ainsi contribuer à l'image, la valorisation et la stabilité du transport collectif de personnes. Sa promesse est de mobiliser, concerter et orienter tous ses membres transporteurs par le biais de son offre de services et de ses diverses actions.

