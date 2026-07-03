/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENTS ABORDABLES EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE/

AMOS, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville d'Amos invitent les représentantes et représentants des médias à une prise de photo concernant un important projet en matière de logements abordables à Amos, suivi d'une courte mêlée de presse.

L'activité se déroulera le vendredi 3 juillet en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, de l'adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Suzanne Blais, et d'autres partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 3 juillet, midi.

NOTE : Dû à d'autres événements dans la région, l'activité durera 15 minutes.

DATE : 3 juillet 2026 HEURE : 13 h ENDROIT : Amos L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]