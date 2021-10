35 conseillers de CIBC Wood Gundy ont été nommés parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada

TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - CIBC Wood Gundy a annoncé aujourd'hui que 35 de ses conseillers ont été nommés parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada, un nouveau classement annuel créé par The Globe and Mail et SHOOK Research. Parmi eux se trouve le conseiller le mieux classé, Jay Smith, gestionnaire de portefeuille principal et conseiller en placements de CIBC Wood Gundy.

« Cette reconnaissance témoigne de l'importance que nous accordons aux relations avec les clients et au talent exceptionnel de toute notre équipe. Nous félicitons ces conseillers et toutes les personnes qui les aides à servir nos clients », a déclaré Ed Dodig, vice-président à la direction et chef, Gestion privée de patrimoine CIBC et Wood Gundy, Canada.

Voici les autres conseillers de CIBC Wood Gundy qui figurent sur le classement :

Le classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada repose sur des rencontres de contrôle diligent et un algorithme de classement qui comprend des critères qualitatifs, notamment un examen des pratiques exemplaires, de l'expérience de l'industrie, des dossiers de conformité et des nominations d'entreprises, ainsi que des critères quantitatifs, comme les actifs sous gestion. la croissance et les revenus générés pour leurs entreprises. Le classement complet est disponible dans le numéro de novembre 2021 du magazine Report on Business du Globe and Mail et en ligne.

