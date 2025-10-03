336 000 $ pour une nouvelle formation en sport sécuritaire

QUÉBEC, le 3 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 336 000 $ au Pôle sports HEC Montréal pour la mise en place d'une formation sur les pratiques de gouvernance dans la protection de l'intégrité des personnes en loisir et en sport. Pour faire suite à la volonté de professionnaliser le milieu, cette nouvelle formation aura pour objectif d'accroître les compétences des différents acteurs dans le but de développer leurs aptitudes liées à la prise de décision et à la gestion de crise.

Cette formation de cinq jours sera offerte deux fois par année sur une période de trois ans aux organismes reconnus ou soutenus financièrement par le ministère de l'Éducation. Elle permettra d'explorer en profondeur la Loi modifiant la Loi sur la sécurité dans les sports afin principalement de renforcer la protection de l'intégrité des personnes dans les loisirs et les sports (loi 45) et ses implications, en mettant en lumière les responsabilités des organisations ainsi que les risques liés à l'atteinte de l'intégrité. La première cohorte débutera cet automne et pourra accueillir près de 30 personnes.

Des informations détaillées pour l'inscription seront transmises sous peu aux organismes concernés.

Citations :

« L'intégrité des personnes en loisir et en sport fait partie de mes priorités. Les environnements sains et sécuritaires passent par l'accompagnement et la professionnalisation des acteurs du milieu. Je salue cette initiative innovante de Pôle sports HEC Montréal, qui continue de placer le bien-être des athlètes au cœur de son engagement. Je suis convaincue que cette nouvelle formation profitera à de nombreuses personnes. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Cette formation apporte une réponse concrète aux besoins du milieu face aux défis actuels de sécurité, d'éthique, de gouvernance et d'inclusion. En approfondissant les enjeux de gouvernance liés à la protection de l'intégrité des personnes en loisir et en sport et en nous appuyant sur les meilleures pratiques, nous offrons un parcours structuré qui renforce les capacités décisionnelles et stratégiques des organisations. Nous remercions le gouvernement pour son appui essentiel, qui nous permet de poursuivre la professionnalisation du secteur des sports et des loisirs en favorisant des milieux sains, sécuritaires et durables. »

Eric Brunelle, directeur, Pôle sports HEC Montréal, et professeur titulaire, Département de management, HEC Montréal

Renseignements supplémentaires :

Plus particulièrement, cette formation a pour but :

d'assurer la compréhension du cadre juridique entourant la protection de l'intégrité des personnes dans le sport et le loisir au Québec, sur la base des meilleures pratiques;

d'identifier et de gérer les différents facteurs de risque pour favoriser un environnement sain et sécuritaire dans le sport et le loisir;

de renforcer les compétences en leadership et en prise de décision pour résoudre des dilemmes complexes;

de favoriser une culture de l'équité, de la diversité et de l'inclusion en intégrant ces principes dans la gouvernance et la gestion des organisations;

d'élaborer des stratégies concrètes et des mesures adaptées aux différentes réalités.

En février 2024, la ministre Charest a annoncé que 3,3 millions de dollars seraient consacrés à des formations visant à professionnaliser les divers acteurs qui encadrent la pratique sportive et récréative au Québec.

Un an plus tard, cette mesure a permis d'offrir plus de 3 500 formations aux gestionnaires, dirigeants et entraîneurs du milieu sportif.

Liens connexes :

Sport, loisir et plein air :

Éducation :

