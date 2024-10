TORONTO, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral soutient la réparation et le renouvellement de St. Hilda's Towers, un ensemble résidentiel comptant 330 logements abordables pour personnes âgées à Toronto.

St. Hilda's est une résidence pour personnes âgées sans but lucratif située dans le secteur Dufferin et Eglinton de Toronto. Les réparations ont permis d'éviter la fermeture de cet ensemble résidentiel, qui offre plus de 300 logements aux personnes âgées à faible revenu au 800, chemin Vaughan, et au 2339, rue Dufferin. Les travaux de réparation et de remise en état, ainsi que la restructuration opérationnelle, visent à assurer la viabilité et l'abordabilité à long terme (de 4 à 5 décennies) de cet ensemble résidentiel.

WoodGreen Community Services a conclu une entente à long terme en 2023 avec le Conseil d'administration de St. Hilda's Towers et les résidences Lewis Garnsworthy. Dans le cadre de cette entente, l'organisme assure l'exploitation et la gestion immobilière de l'ensemble résidentiel et en supervise les activités quotidiennes.

Cet établissement offre des services de soutien et intègre des pratiques exemplaires en matière de vieillissement chez soi. L'objectif est de relever les défis liés notamment à l'incapacité, aux problèmes de santé et aux obstacles linguistiques.

Voici les détails du financement de l'ensemble de logements :

plus de 40 millions de dollars en prêts remboursables à faible taux d'intérêt et 4,9 millions de dollars en prêts-subventions du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA);

150 000 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Programme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

9 millions de dollars de la Ville de Toronto .

Citations :

« Les personnes âgées sont une priorité pour le gouvernement fédéral. Veiller à ce qu'elles disposent d'un endroit abordable et sûr où vivre est au cœur de notre programme. Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Tout en demeurant déterminés à construire des logements abordables, nous reconnaissons aussi l'importance de soutenir la réparation et la rénovation de logements existants pour que la population canadienne puisse continuer de s'épanouir dans ses collectivités. Les ensembles résidentiels comme St. Hilda's Towers sont essentiels au bien-être des personnes âgées de notre collectivité. Nous devons nous assurer que ces ensembles de logements reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour maintenir leur incidence positive. » - Julie Dzerowicz, députée fédérale de Davenport, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est si important que les personnes âgées de notre ville aient accès à des logements sûrs, abordables et stables. Nous sommes déterminés à accroître les options de logement pour les personnes âgées afin qu'elles puissent conserver un sentiment d'appartenance, la santé et l'autonomie. C'est ainsi que nous créons une ville plus bienveillante, où tout le monde a sa place. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« WoodGreen est fier d'être l'exploitant sans but lucratif de la communauté de personnes âgées de St. Hilda's. Les personnes âgées pourront y trouver non seulement des logements abordables, mais aussi une véritable communauté de soins et de soutien. Nous sommes profondément reconnaissants envers la Ville de Toronto et la SCHL pour leur investissement. Celui-ci nous permet d'offrir des services essentiels qui enrichissent la vie des résidents et favorisent un sentiment d'appartenance. Ensemble, grâce au soutien continu du Conseil d'administration de St. Hilda's, nous bâtissons un avenir meilleur et plus inclusif pour les personnes âgées de Toronto. » - Anne Babcock, présidente et chef de la direction de WoodGreen Community Services

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

En juin 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 54,28 milliards de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour soutenir la création de plus de 149 000 logements et la réparation de plus de 288 000 logements.

WoodGreen Community Services est l'un des plus importants fournisseurs de logements sans but lucratif de Toronto . L'organisme possède ou gère actuellement plus de 1 800 logements abordables. Il se spécialise dans les soins et le logement pour les personnes âgées, et possède plus de 55 ans d'expérience dans la création de logements locatifs. Il offre un large éventail de services connexes aux personnes âgées, comme des services de santé communautaire, y compris la popote roulante, des programmes sociaux et plus encore.

. L'organisme possède ou gère actuellement plus de 1 800 logements abordables. Il se spécialise dans les soins et le logement pour les personnes âgées, et possède plus de 55 ans d'expérience dans la création de logements locatifs. Il offre un large éventail de services connexes aux personnes âgées, comme des services de santé communautaire, y compris la popote roulante, des programmes sociaux et plus encore. Les réparations annoncées aujourd'hui pour les tours du 800, chemin Vaughan et du 2339, rue Dufferin ont été achevées en novembre 2022 et en septembre 2024, respectivement.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir davantage sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]