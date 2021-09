33 000$ en prix décernés aux gagnants du concours Bourstad 2021 qui a accueilli plus de 3000 participants

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après la fin du concours de simulation boursière Bourstad 2021, le jury présidé par Mme Ioana Circo, CFA, de l'Université de Montréal, a tenu ses délibérations et approuvé la liste les lauréats et lauréates des 117 prix et mentions. Ces reconnaissances étaient accompagnées de bourses totalisant plus de 33 000 $.

Une cérémonie virtuelle, sous la présidence d'honneur de Mme Cathy Sleiman du Groupe Banque TD, a eu lieu le 31 mai dernier pour honorer les gagnants. Au moment de conclure cette cérémonie, la présidente du conseil d'administration du CIRANO, Mme Louise Roy, a lancé une vibrante invitation pour la 35e édition du concours Bourstad qui se déroulera en 2022.

Le CIRANO, responsable de l'organisation du concours, publie la liste complète des gagnants de chaque édition du concours depuis 2016 sur le site www.bourstad.ca.

Voici les noms des lauréats et lauréates auxquels le jury a décerné un 1er Grand prix du concours Bourstad 2021 :



Gestion de portefeuille



Manouhan Lahora Malo (Collège Jean-de-Brébeuf, secteur collégial)

Elisabeth Massicotte (Université McGill)

Matteo Mastropasqua (Villa-Maria)

Chloée Ratelle (Collège Jean-de-la-Mennais)



Investissement responsable



Li Lin Fan (École secondaire internationale de Montréal)

Elisabeth Massicotte (Université McGill)

Irene Amaya Tovar (Collège Bois-de-Boulogne)



Performance financière



Louis-Philippe Aubé (Collège Jean-de-Brébeuf, secteur secondaire)

Guillaume Falardeau (HEC Montréal)

Andreas Garleanu (Université du Québec à Montréal)

Aya Kidaei (Collège Bois-de-Boulogne)

Adam Qacha (Collège Bois-de-Boulogne)

Sandric St-Pierre (L'Assomption)



Performance globale



Jia Xin Chen (University of Waterloo)

Lalie Duhoux (Collège Bois-de-Boulogne)

Anne-Marie Ionescu (École secondaire internationale de Montréal)

Alex Lounsbury (Petitcodiac Regional School)

Elisabeth Massicotte (Université McGill)

Alicia Régnier (Centre scolaire Léo-Rémillard)

6E ÉDITION DU PROGRAMME BOURSTAD - 35E ÉDITION DU CONCOURS BOURSTAD

À l'occasion de la rentrée scolaire, le CIRANO invite les écoles secondaires, les cégeps et les collèges communautaires à travers tout le Canada à s'inscrire au Programme Bourstad 2021-2022, lequel consiste en un ensemble d'activités de simulations boursières. Depuis l'introduction de la nouvelle plateforme technologique de Bourstad en 2016, l'offre éducative a été élargie.

Les écoles inscrites à ce programme peuvent organiser à tout moment durant l'année scolaire des simulations privées pour leurs élèves; elles pourront également inscrire leurs élèves à la 35e édition du concours Bourstad qui se tiendra du 14 février au 14 avril 2022. Les modalités d'inscription des écoles au programme Bourstad 2021-2022 sont décrites sur la page d'accueil du site www.bourstad.ca.

Les simulations Bourstad se déroulent entièrement en ligne sur une plateforme qui offre des fonctionnalités à la fine pointe : transactions en temps réel, interface pour appareils mobiles, versement quotidien des dividendes. Dans une simulation Bourstad, le participant agit comme conseiller en placement auprès d'un épargnant fictif, en suivant les marchés réels.

Le site web propose trois types de simulations :

le concours de simulation Bourstad qui se tient annuellement (prochaine édition du 14 février au 14 avril 2022), les simulations privées Bourstad organisées dans les écoles qui participent au programme et Bourstad en tout temps, une simulation individuelle, permanente et gratuite.

L'application Bourstad inclut des fonctionnalités d'encadrement pour les enseignants et responsables des simulations privées et du concours Bourstad dans les écoles inscrites au programme Bourstad. Les enseignants et les élèves participant aux simulations bénéficient d'un soutien riche et varié : documentation et contenus pédagogiques pour les participants et les enseignants, soutien par courriel ou par téléphone, page Facebook.

Au cours de l'année scolaire 2020-2021, plus de 7000 personnes, principalement des étudiants d'écoles secondaires, de cégeps ou d'universités ont participé au concours Bourstad ou à une simulation privée Bourstad. Il s'agit d'une augmentation de plus de 50% par rapport à la précédente année scolaire. Plus de 5000 personnes additionnelles se sont créé un compte dans la simulation Bourstad en tout temps au cours de la même période.

Participer à Bourstad, c'est une façon stimulante de se familiariser avec le monde de l'économie et de la finance.

« Le succès de Bourstad a été spectaculaire l'an dernier ! J'invite donc dès maintenant enseignants et participants à s'inscrire et à faire de l'édition 2022 une réussite exemplaire ! C'est un rendez-vous! »

Louise Roy, O.C., O.Q., présidente du conseil d'administration, CIRANO

À propos du CIRANO

Le Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des Organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca).

À propos de BOURSTAD

Le programme Bourstad est une activité du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) qui reçoit des appuis de nombreux partenaires pour ce projet d'éducation financière : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, la Banque TD, CFA Montréal, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), Finance Montréal, le Groupe TMX, Hyprasoft, Croesus et QuoteMedia.

