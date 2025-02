31e édition - Semaine des enseignantes et des enseignants - Les enseignantes et les enseignants : des personnes significatives pour nos jeunes

QUÉBEC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Du 2 au 8 février 2025, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner la Semaine des enseignantes et des enseignants, un moment privilégié pour saluer leur contribution essentielle dans la vie de nos jeunes. Chaque jour, les enseignantes et les enseignants accompagnent les élèves, les soutiennent dans leurs apprentissages, favorisent leur épanouissement et les préparent à relever les défis de demain.

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les enseignantes et les enseignants. Ils ont un impact significatif sur le développement des élèves et leur épanouissement. Par leur engagement et leur professionnalisme, ils déploient des stratégies d'apprentissage en tenant compte des besoins spécifiques de leurs élèves. Leur travail remarquable et leur désir de les voir réussir sont une source d'inspiration. Un immense merci pour tout ce que vous faites! » a déclaré, monsieur Dominique Robert, président-directeur général de la FCSSQ.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, en développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

